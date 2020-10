Personer fraranet jakker i Oslo sentrum

To personer ble på to forskjellige steder truet med kniv og fraranet jakker i Oslo sentrum fredag kveld.

Tre mistenkte løp fra stedet etter ranet, som skjedde klokken 20.20, opplyser politiet.

– Vi søker etter disse. Fornærmede ble ikke fysisk skadd, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Like over klokken 21 fredag kveld melder Oslopolitiet at enda en person har blitt frastjålet en jakke i Oslo sentrum, denne gang i Maries gate.

- Ses i sammenheng med ranet i Akersgata, skriver de.

Tre mistenkte har løpt fra stedet.