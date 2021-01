Personer kan ha gått gjennom isen i Bærum

Nødetatene er på plass ved Hundsund på Fornebu.

Det er ganske kaotisk, rapporterte en av Nettavisens journalister rett etter at søket var satt i gang. Hun gikk forbi området et par timer før, i 16.30-tiden:

– Da var det veldig mange folk ute på isen. Både voksne og barn. Jeg vil anslå rundt 60-70 stykker.

Hvor mange som er på stedet to timer senere er ikke sikkert, men politiet melder om at de leter etter to personer.

– Vi har brannvesen og dykkere ute på isen nå for å se om vi finner noe råk, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Klokken 18.52 melder politiet:

– Foreløpig ikke funnet noe råk som er forenlig med at noen kan ha gått gjennom isen. Vi har pr. nå ikke kommet i kontakt med de to personene som ble observert ute på isen.

Se et lengre intervju med innsatsleder Lars Kostveit her:

– Vi avslutter søket i bukta- ikke funnet noe råk. Vi antar nå at personene har kommet seg på land i god behold, avslutter politiet.

En knapp halvtime før sa operasjonsleder Andre Kråkenes følgende til NTB:

– Vi har ikke vitner som har sett noen gå gjennom, men det ble hørt lyder fra bukta som tyder på at noe is knakk. Og så ble disse personene borte for melderen, sier Kråkenes.

– Så vi må først se om vi finner en råk hvor det kan ha gått noen gjennom. Det er ikke bekreftet ennå, sa operasjonslederen rundt halv syv.

Det søkes nå med redningsmannskaper og helikopter.

Nettavisens journalist på stedet melder om mange politi- og brannbiler på stedet.

– Jeg synes isen så veldig utrygg ut. Nå søker de langt på isen, der det var folk i sted. Kanskje 100-150 meter ut.

