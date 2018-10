Peter blir sjokkert av nyheten: - Av 44 millioner tar bøssebærerne 25 millioner i egen lomme

Svindeljegerne-ekspert konfronterte styreleder for bedrift som tar 75 prosent av pengene som blir donert.

Det finnes mange bistandsorganisasjoner i Norge som mottar millioner av kroner i donasjoner. Nordmenn er blant de rauseste i hele verden når det kommer til veldedige donasjoner.

Det norske folk gir rundt 4,4 milliarder kroner til veldedige formål hvert eneste år og er på topp 15-lista i verdensammenheng, ifølge sikkerhetsekspert og risikoanalytiker Kjell-Ola Kleiven.

I kveldens episode av «Svindeljegerne» på TV3 skal noen av aktørene som samler inn penger til veldedige formål undersøkes nærmere.

Det er helt vanlig for veldedighetsorganisasjoner å ta en viss prosent av donasjonene de får inn, for å kunne drifte sin egen organisasjon. Organisasjoner som Leger uten grenser, Redd Barna, Amnesty International, Røde Kors og Kirkens nødhjelp bruker godt over 80 prosent av donasjonene de mottar på formålet sitt.

Det gjør ikke Bistandshuset AS.

FØLER SEG LURT: Peter ble svært skuffet da han forstod hva Bistandshuset hadde gjort med donasjonene hans.

- Det er helt forferdelig

Den tidligere hjelpearbeideren, Peter, har donert over 4000 kroner til organisasjonen Child Africa over de to siste årene. Child Africa samarbeider med bedriften Bistandshuset AS som har ansvaret for å hente inn penger til veldedighetsorganisasjonen. Bistandshuset sa til Peter at de skulle bruke pengene han ga fra seg til å bygge og drifte skoler i Uganda.

Det viser seg nå at 75 prosent av Peters penger har gått til de som arbeider for bedriften Bistandshuset. Samtidig er det ingen som vet hva Child Africa har gjort med de resterende 25 prosentene, da det ennå ikke er bygget noen skoler i Uganda.

Kleiven gjør Peter bevisst på at Child Africa står på en «Obs-liste», over organisasjoner man ikke burde donere penger til. Samtidig viser han Peter at Bistandshuset fikk inn 44 millioner kroner i 2016. Kun 11 millioner gikk videre til formål som pengene var samlet inn for, resten gikk til Bistandshuset.

PREGET: Kjell-Ola Kleiven ble tydelig preget under tirsdagens episode av Svindeljegerne.

- Av 44 millioner tar bøssebærerne 25 millioner i egen lomme! Det er helt forferdelig, sier Peter gråtkvalt, idet Kjell-Ola Kleiven viser hvor mye penger Bistandshuset har tjent på mennesker som ham selv. Peter er klar på at han aldri ville gitt en krone til organisasjonen, hvis han visste hvor lite av pengene hans som nådde formålet (se video helt øverst i artikkelen).

- At det i Child Africas tilfelle også er vanskelig å få oversikt over hva som har skjedd med de resterende 25 prosentene, gjør jo ikke saken bedre, sier journalist Ole Eikeland til Nettavisen.

Kjell-Ola Kleiven og Ole Eikeland undersøker nøye hvordan Bistandshuset bedriver virksomheten sin under den TV3-sendte episoden og bestemmer seg for å ta et oppgjør med Bistandshuset, som ligger i Fagernes. Der konfronterer Kleiven bedriftens styreleder med hvordan de lurer menneskene de ber om penger (se video like over).

Kleiven påpeker også at Bistandshuset har sendt ut en matoppskrift-regning på 1599 kroner til en 91 år gammel mann. Det kommer dermed raskt frem at Bistandshuset har solgt oppskrifter tidligere, til skyhøye priser. Styrelederen virker tydelig usikker på hvordan han skal forklare seg, da Kleiven lurer på hva slags oppskrift man får for et slikt beløp.

- Vi selger som kommisjonær et symbolprodukt på vegne av organisasjonen (Child Africa) til overpris for å skape et overskudd, forklarer styrelederen.

- Dere bruker dem for å samle penger

Det får Kleiven til å reagere sterkt. Han er tydelig oppgitt over at Bistandshuset tar 75 prosent av pengene de får, av uvitende mennesker, som tror de donerer penger til et godt formål.

- 75 prosent er sjukt mye! Det er mer slik at du bruker Child Africa for å samle inn penger til Bistandshuset, konkluderer programlederen.

FORTVILET: Ole Eikeland var tydelig frustrert over Bistandshuset, som tar 75 prosent av penger de får på konto fra donasjonsinnsendere.

Ole Eikeland er enig med kollegaen sin og forteller Nettavisen at situasjonen er håpløs.

- Dette er en skam. At 75 kroner av 100-lappen man gir, går til drifting av et callsenter og personene bak innsamlingen, er jo bare forkastelig, sier Eikeland. Han kommer også med et godt og enkelt råd, som kan være viktig å ta med seg, om man skal donere penger.

- Å gi penger til veldedige formål er viktig, så ikke slutt å gi. Tenk dere om og gjør litt research før dere donerer. Og gi i hvert fall ikke, hvis det kommer en tilfeldig telefon fra noen du verken har snakket med eller hørt om tidligere. Det fins så mange gode formål der ute, så det er ikke noe problem å finne noen å gi til, som virkelig fortjener det, sier Eikeland.

Om Peter får pengene sine tilbake ser du i kveldens episode av «Svindeljegerne» klokka 20.30 på TV3.

