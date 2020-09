Peter Madsen innrømmer å ha drept Kim Wall, melder dansk avis

Produsentene av en ny TV-serie hevder at de sitter på opptak der den drapsdømte ubåtkapteinen Peder Madsen innrømmer å ha drept journalisten Kim Wall.

Saken oppdateres!

Ifølge den danske avisen BT.dk fremgår dette av pressematerialet til TV-serien «De hemmelige opptakelser» av Discovery Networks.

Han torturerte, drepte og parterte den svenske journalisten Kim Wall. Hittil har han kun erkjent uanstendig omgang med et lik, som er den juridiske terminologien som brukes for å beskrive at Madsen med en sag delte liket til 30-åringen. Det i et forsøk på å skjule forbrytelsen.

Men nå tilstår dansken ugjerningen i den nye programserien.

- Det handler ikke om hvem sin skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld fordi jeg begikk forbrytelsen. Det er alt sammen min skyld, sier han angivelig ifølge pressematerialet.

DREPT: Kim Wall ble drept av Peter Madsen i en ubåt i 2017. Foto: Tom Wall (AFP)

Madsen ble dømt for å ha drept, seksuelt misbruk og partert Wall i ubåten sin en sommerkveld i august 2017.

Gjennom hele rettsprosessen hevdet han sin uskyld - inntil nå. I løpet av mer enn over 20 timer lang telefonsamtale med en journalist fra Discovery Networks, innrømmer nemlig Madsen blant annet at han tok livet av Wall.

