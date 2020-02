Petter Northug-bok skaper bråk: Advokat gir Aylar Lie skylden for at personlige og sensitive opplysninger er blitt kjent

Nå krever hun 100.000 kroner i erstatning etter at Northug røpet hvem som var far til et barn hun aborterte i 2011. Lie var selv åpen om aborten i et intervju året etter.

Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett der den tidligere glamourmodellen, nå pokerspilleren, Aylar Lie har saksøkt den tidligere skistjernen og nå TV 2-eksperten, Petter Northug og forlaget Strawberry.

Bakgrunnen for konflikten er i korte trekk at Northug i biografien, «Min historie» fra 2018, utgitt av Strawberry, trekker frem et intervju Lie gjorde med det nå nedlagte magasinet «Det Nye» i 2012.

Her snakker Lie om at hun året før hadde tatt abort og nevner også forholdene hun hadde hatt til to menn, kjent fra norsk offentlighet. Én av disse var faren til barnet ifølge Lie.

Petter Northug ga i samarbeid med forfatter Jonas Forsang ut boken «Min historie» i 2018. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Northug: - Jeg ville aldri i livet sladret

Skistjernen var en av mennene som ble navngitt. I sin egen bok skrev Northug seks år senere:

«Hun (Lie) stilte opp i Det Nye og fortalte at hun har tatt abort. Men journalisten hadde skrevet det på en slik måte hvor man ikke skjønte om det var XX (navnet på en annen norsk kjendis, red. anm.) eller jeg som var faren. Det skal journalisten ha for. Det var et finurlig grep. Jeg ville aldri i livet sladra om hvem som var faren, selvfølgelig. Aldri. Men jeg kan si såpass som at det ikke var meg.»

I det andre opplaget av boken er dette avsnittet fjernet, etter ønske fra Lie. Men hun krever likevel en økonomisk erstatning på 100.000 kroner for krenkelse av privatlivets fred.

Advokat Halvard Helle representerer Petter Northug og forlaget Strawberry. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Essensen med det nevnte avsnittet er at Northug navngir det som påstås å være mannen som gjorde henne gravid.

Nettavisen får av ulike kilder, uavhengig av hverandre, bekreftet at opplysningene stemmer.

Den andre navngitte mannen ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke Lie ønsker å gi kommentarer.

Advokat Halvard Helle representerer Northug og forlaget, men forteller til Nettavisen at han ikke vil uttale seg før de er i retten.

Fakta Petter Northug og Aylar Lie ↓ Petter Northug: Født 06.01.86 i Mosvik i Trøndelag. Tidligere langrennsløper som var en av verdens fremste i sin idrett. Har vunnet 20 medaljer i OL og VM, derav 15 gull. Han har også vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger. I 2014 ble Northug dømt til 50 dagers fengsel og en bot på 185.000 kroner for fyllekjøring i Sør-Trøndelag tingrett. Han er i dag ekspert på TV 2. Skattbar inntekt i 2018 var på over 2,5 millioner kroner. Han hadde da en skattbar formue på nærmere 19 millioner kroner. Aylar Lie: Født i Iran i1984, kom til Norge som toåring. Ble for alvor kjent i Norge i 2004 da hun ble diskvalifisert fra finalen i skjønnhetskonkurransen Frøken Norge etter at det ble kjent at hun hadde spilt inn filmer som ikke passet profilen til konkurransen. Sammen med glamourmodellen Lene Alexandra Øien hevdet hun i 2004 å ha hatt sex med den britiske superstjernen Robbie Williams, noe som fikk betydelig oppmerksomhet. Williams fortalte senere at det hele var løgn. Hun har deltatt i en rekke ulike TV-programmer, filmer og ulike realityserier. Hun har også stilt opp i en rekke intervjuer og vært hyppig omtalt de to siste tiårene. Hun livnærer seg i dag av pokerspilling. Skattbar inntekt i 2018 var 671.000 kroner. Ligningsformuen var 0.

I 2012-intervjuet nevner Lie i tillegg to andre menn, men de knyttes ikke til det denne konflikten dreier seg om.



Lie trakk Northug og forlaget inn til Forliksrådet, men i en dom fra mai 2019 vant hun ikke frem på noen av punktene om krenkelse av privatlivets fred, erstatning på 100.000 kroner og saksomkostninger.

Konklusjonen var enstemmig, men Lie har nå altså trukket saken inn for den ordinære domstolen.

Barnefar nevnes i rettsdokumenter

I dommen fra 2019 heter det blant annet:

«Advokat Helle anførte at det var Aylar Lie som selv brakte opplysningene til det offentlige. Petter Northugs navn var ett av flere som ble nevnt i intervjuet fra 2012, noe som for øvrig skjedde uten at Northug ble orientert. Helle mente derfor at Lie ikke kunne ha noen rimelig forventning om privatliv i denne saken.»

Helle fikk støtte av Forliksrådet for denne påstanden:

«Retten viser til at Lie i utgangspunktet ikke hadde noe ønske om at det skulle bli offentlig kjent hvem som var far til det aborterte barnet. Dette er opplysninger som i seg selv tilhører den private sfære og som i denne sammenheng ikke kan sies å ha offentlig interesse eller bidra til en debatt av offentlig interesse. Samtidig er det klart at Lie i artikkelen fra 2012 selv navnga personer som førte til at det ble spekulasjoner i pressen. Retten finner på denne bakgrunn at det er vanskelig å hevde at hun kunne ha en forventning om vern av privatlivets fred i denne konteksten.»

Advokat John Christian Elden representerer Lie i saken. Han har ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Men i sluttinnlegget, som er sendt Oslo tingrett, trekker også han frem det samme navnet på barnefaren som Northug. Der heter det:

«Lie anfører at Strawberry Publishing AS («forlaget») og Petter Northug («Northug») i og med opplysninger i boken «Min historie – Northug» har krenket Lies rett til privatliv, (...) og at hun dermed har krav på erstatning (...).

I boken fremsettes det for offentligheten for første gang at XX var far til et barn Lie aborterte. Opplysningen er vernet av privatlivets fred, og er en erstatningsbetingende krenkelse.»

Senere i sluttinnlegget konstaterer Elden på nytt navnet på far til barnet, og argumenterer med at dette er svært personlige og sensitive opplysninger, i tillegg til det «ikke gir tilskudd til en debatt av allmenn interesse.»

Retten: Naturlig at Northug kommenterte

I dommen fra Forliksrådet kommer det også frem at Helle mener at Northugs fremstilling i boken er mildere enn det Lie selv uttalte i intervjuet med «Det Nye». Han mener i tillegg at Lie har besørget offentlighet av saken ved å gi ut informasjon til media på et tidligere stadium av konflikten.

«Det ble videre påpekt at brevene fra advokat Eldens kontor i etterkant av lanseringen, ved to anledninger tilfløt VG før forlaget fikk tid til å svare eller brevet kom forlaget i hende. Dette førte til massiv omtale av pågangen hennes mot forlaget i VG og i andre norske og svenske medier», heter det i dommen.

Forliksrådet underbygger også sin konklusjon med at Northug var i sin fulle rett til å komme med sin versjon av de opplysningene Lie brakte til offentligheten i intervjuet fra 2012.

«Retten vil i denne sammenheng vise til at det altså var opplysninger fra Lie som brakte Northugs navn inn i mediespekulasjonene. Det er etter rettens oppfatning ikke unaturlig at han da ville bruke anledningen som biografien ga, til å kommentere det som ble en mediestorm i 2012 og påfølgende år.»

Aylar Lie (midten) på forsiden av utgave nr. 4 av Det Nye i mars 2012. I et intervju snakket hun ut om en abort hun tok høsten 2011, og forholdet til Petter Northug og en annen norsk kjendis. Her på coveret sammen med Jenny Skavlan (t. v.) og Charlotte Thorstvedt. Foto: Faksimile Det Nye

Norgesmester på vitnelisten

I forkant av rettssaken har Lie begjært lukkede dører. Det betyr at hun ikke ønsker pressens tilstedeværelse. Den klare hovedregelen etter norsk lov er at rettssaker i Norge skal være åpne for alle, men at det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

«Retten finner ikke å ville benytte denne muligheten forut for hovedforhandlingen. Det vises til de opplysninger som allerede er omtalt i pressen. Det kan synes som om de delvis bygger på opplysninger framkommet i sluttinnleggene. Disse har allmennheten rett til innsyn i (...)», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik i sin beslutning.

Det kommer også frem at han skal ta stilling til spørsmålet dersom det fremsettes begjæring om lukket rett mandag.

I retten skal både Lie og Northug forklare seg om saken. Bokens forfatter Jonas Forsang og forlegger i Strawberry Magnus Rønning skal også avgi forklaringer, i tillegg skal blogger og tidligere NM-vinner i poker Lotte Hoel vitne.