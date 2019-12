Petter Northugs besynderlige dobbeltroller

Som TV 2-reporter under Tour de Ski innehar Petter Northug Jr. minst to kommersielle roller. Et soleklart brudd på alt som heter god presseskikk. Men er det noe å bry seg med?

Petter Northug Jr. sponser skilandslaget. Avtalen innebærer at trenere, støtteapparat og utvalgte løpere i norsk langrenn bruker Northug Multisportbriller. Samtidig er Petter Northug Jr. kledd i Red Bull-lue – midt i TV 2s kameralinse. Paradoks: I 2018 ble Northug nekta – av Norges skiforbund – å reklamere for Red Bull. TV 2 er «åpne» på dette, men lar det skure og gå. «Vi er et lite miljø», sies det – om tilstandene i verdens uten sammenligning rikeste skimiljø. Petter Northug Jr. er altså gjennomsponsa, både på egne og andres vegne. Kan han da være «uavhengig» kommentator i skirenn på TV? Det enkle svaret er ja. For sånn har idrettsverdenen blitt. Det er penga som rår. Samtidig har penga altså blitt et ikke-spørsmål. Tillat meg likevel litt tankespinn. Tenk deg Morten Harket som Idol-dommer. På scenen er programledere og utvalgte artister utstyrt i Morten Harkets nye kleskolleksjon. Morten Harket på sin side, drikker av et tydelig merka Coca Cola-glass. I rollen som «uavhengig» dommer. Mulig? Nja … Jeg er faktisk ikke helt sikker. De etiske grensene sprenges i så mange bransjer, men jeg tror nesten det står aller dårligst til i idretten. Det er i idretten pengemakta har fått et nærmest hysterisk overtak. Hør på dette: Nå snakkes det i fullt alvor om at Martin Ødegaard og Paul Pogba kan bytte plass. Ødegaard fra Real Madrid til Manchester United, Pogba motsatt vei. I byttehandelen får Ole Gunnar Solskjær og Man U 700 millioner. Fordi Pogba er prisa til 1,5 milliarder! Og Ødegaard til bare 800 millioner! Alle med et snev av fornuft innabords skjønner at dette er galskap. Men i idrettsøkonomien og store deler av idrettsjournalistikken fins ikke lenger lover og regler. Derfor kan TV 2 la en av sine reportere hoppe rundt som levende reklameplakat – for Northug Jr.’s Multisportbriller, og for Red Bull. Tidlig på 1960-tallet hadde musikalen «Stopp verden, jeg vil av!» premiere i London. For finansakrobatene og de som skal vokte presse-etikken i idretten, ser løpet ut til å være kjørt.

