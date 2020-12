Pfizer innrømmer: Vaksinen beskytter mot sykdommen, men ett viktig spørsmål står ubesvart

Kommer med en sterk advarsel.

Mange har begynt å se lyset i enden av tunnelen, nå som ulike koronavaksiner er på vei til å bli godkjent og dermed kan distribueres til forskjellige land. I Storbritannia og USA har de allerede nødgodkjent Pfizer-vaksinen, og det er også en av vaksinene som Norge og de skandinaviske landene også vil få tilgang til.

Det forventes at vaksineringen vil komme i gang i starten av 2021, men en dansk professor heller kaldt vann i årene på alle som tror at livet umiddelbart vil returnere til normalen.

Ikke undersøkt dette

Jens Lundgren, som er professor i infeksjonsmedisin ved Københavns Universitet, har snakket med danske TV 2 og forteller at danskene ikke kan endre atferd, selv om de har fått Pfizer-vaksinen. Pfizer og BioNTech har ikke i utarbeidelsen av vaksinen, undersøkt om den beskytter mot selve infeksjonen, noe som i utgangspunktet skal være normal prakis.

- Danskene slipper altså ikke umiddelbart å holde avstand, gå med munnbind og sprite hendene, selv om man er vaksinert, sier Lundgren til danske TV 2.

I likhet med Norge har danskene bestemt at de eldre og sårbare skal være vaksineres først, og oppfordringen fra Lundgren er krystallklar.

- Vi kan for det første ikke være sikre på at vaksinen beskytter alle. Og så lenge det er et høyt smittetrykk i Danmark, vil det være smart å ikke bli utsatt for smitte, fastslår professoren.

Skyhøye smittetall

Danskene er for øyeblikket inne i en svært alvorlig periode. For tredje dag på rad har landet registrert over 3.000 nye koronasmittede, og lørdag var det ny rekord.

Statens Serum Institut melder om 3.552 nye smittetilfeller. Tallet er det høyeste hittil i pandemien. Men det må tas i betraktning at perioden omfatter 28 timer og et rekordhøyt antall tester – 118.130. Antall innlagte covid-19-pasienter er steget med 10 til 371. Samtidig meldes det om ytterligere åtte koronarelaterte dødsfall.

Andelen positive prøver blant dem som er testet, ligger på 3,0 og er det hittil høyeste som er registrert. Danmark har de siste to ukene registrert 462 smittede per 100.000 innbyggere.

95 prosent beskyttelse

Foreløpige tester av Pfizer-vaksinen viser at den gir beskyttelse mot covid-19 i 95 prosent av tilfellene. Dette er også en av flere vaksiner som kan bli godkjent i Norge i slutten av året, siden den er for tiden til godkjenning hos EU, og dermed også for bruk i Norge.

Pfizer-direktør i Danmark, Anne Bloch Thomsen, opplyser at selskapet vil fortsette med å samle inn effektivitets- og sikkerhetsdata i to år til. Hun forteller også at de fortsatt undersøker om vaksinerte kan smitte andre eller ikke.

Vaksinen må tas i to doser, med tre ukers mellomrom. Den skiller seg også ut ved at den må lagres ved minus 70 grader, og den er kun holdbar i fem døgn i kjøleskap. Ifølge NTB vil det koste rundt 180 kroner per dose, men alle nordmenn som ønsker å vaksinere seg, trenger ikke å betale fra egen lomme.

