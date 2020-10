Philip Manshaus' far nekter politiet å inndra våpen

Faren til terrordømte Philip Manshaus må møte i Asker og Bærum tingrett fordi han nekter politiet å inndra våpnene sønnen stjal fra ham.

– Våpnene har vært nedlåst forskriftsmessig i et våpenskap og nøklene skjult på annen adresse. At de har blitt stjålet fra ham og brukt til en forferdelig handling, kan ikke han noe for, sier advokat Vibeke Hein Bæra, som representerer Manshaus' far, til TV 2.

Manshaus, som 11. juni ble dømt til 21 års forvaring for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på sin stesøster, brukte tre våpen fra farens våpenskap til angrepet. Han hadde stjålet en Remington-rifle, en Carl Gustav-rifle og et haglgevær.

Våpnene har siden vært i politiets beslag, og de ønsker nå å inndra våpnene formelt for å destruere dem. Det kommer imidlertid ikke faren til å vedta.

Les også: Manshaus' far: - En virkelighet vi ikke kan fatte

– Han er prinsipielt uenig i at han skal ansvarliggjøres i denne saken, der han har mistet sin stedatter og blitt utsatt for en handling som har rammet ham og familien svært hardt. Dessuten kan et slikt forelegg få konsekvenser for hans jaktlisens og dermed hans hobby som jeger, sier Hein Bæra.

Hun sier faren først og fremst reagerer på hvordan han er blitt behandlet som pårørende. Det er også uenighet mellom faren og politiet om hvorvidt våpnene var forsvarlig innelåst.

Det er ikke avgjort når rettssaken skal gå i Asker og Bærum tingrett, eller hvorvidt faren har krav på forsvarer i saken.

(©NTB)