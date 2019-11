Philip Manshaus: - Ikke-europeiske utlendinger kommer ikke til å gi slipp på makt frivillig. Derfor må vi ty til vold

Den terrorsiktede mannen mener også at feminisme og materialisme truer norske verdier.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus forklarte seg for første gang i åpen rett mandag.

I et forhåndsforberedt innlegg, som var skrevet på et ark, leste han opp punktvis hva som var bakgrunnen for at han begikk de straffbare handlingene. Manshaus forklarte seg i rundt fire minutter.

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, men ingen personer ble alvorlig skadd. Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus også sin 17-årige stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Da han startet sin forklaring, som ble lest opp fra et ark, gjorde han det klart at hans situasjon var at han måtte verne om sin egen rase som Manshaus mener er på randen av utryddelse.

Manshaus: - Usunne verdier kommer til samfunnet

- Problemet er at vestlige og nordiske samfunnet er gjennomsyret av jødisk kulturmarxistisk ideologi, hevdet han.

- I stedet for sunne verdier kommer det usunne verdier i samfunnet, sa Manshaus videre, høyst trolig med referanse til innvandring av mennesker med ikke-vestlig bakgrunn.

Forsvarer Unni Fries ønsker ikke å si mye om innholdet som ble formidlet i retten.

- Han ønsket å gi en kort redegjørelse for sine handlinger, det gjorde han i dag. Han ga uttrykk for et politisk synspunkt og hvorfor han begikk de handlingene, sier Fries.

Ekstremismeforsker ved OsloMet, Lars Gule, var tilstede i retten da Manshaus forklarte seg.

- Han var rolig og velartikulert – med et klart nazistisk og antisemittisk budskap. Han formidlet et budskap om rasekrigens uunngåelighet. Han fortalte at faren for folkemord på den hvite rase og ødeleggelsen av europeisk kultur har kommet så langt at vold er nødvendig. Ikke for å stoppe utviklingen. Den lar seg ikke stoppe, men volden kan framskynde krigen, sier Gule til Nettavisen.

Lars Gule er en av Norges fremste eksperter på ekstremisme. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (NTB scanpix)

Ekspert: - Avskyelig budskap

- Manshaus snakket både til meningsfeller og til allmenheten. Meningsfeller i og utenfor Norge er nok de som lettest vil oppfatte budskapet fordi de har en ideologisk kontekst å sette det inn i. For folk flest vil nok budskapet framstå som avskyelig menneskefiendtlig – som det jo også er.

22-åringen var også opptatt av å forsvare draps- og terrorhandlingene.

- I praksis vil det si at handlinger av den karakteren jeg har begått vil bli vanlige. Systemet vil slå hardt ned på dette for å opprettholde kontroll. Men dette vil utløse en større motreaksjon.

Manshaus drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen før han gikk til angrep av moskeen i Bærum. Foto: Privat (NTB scanpix)

- Utvikler seg til rasekonflikt

Forsvareren til Manshaus vil ikke svarer konkret på hvorfor det er viktig for hennes klient å få ut budskapet sitt.

- Enhver siktet har rett til å forklare seg om hva de har gjort, og det har han valgt å gjøre, sier Fries.

- Det kan ikke jeg si noe om, han har valgt å si det han gjorde i dag, det er det dere må forholde dere til. Jeg kommer ikke til å kommentere forklaringen hans noe mer enn det.

Manshaus mente også at verdier som feminisme, materialisme og hedonisme er en trussel for det norske samfunnet.

- Det er i ferd med å utvikle seg til en rasebasert konflikt, der alle rasene kommer til å kjempe for sine egne rettigheter, snarere enn andres.

- Verken systemet eller ikke-europeiske utlendinger kommer til å gi slipp på sin makt frivillig. Derfor må vi ty til vold. Dersom noe skal skje, må det skje nå. Vårt første trekk var å varsle og undervise den delen av befolkningen som er mottakelige for vårt budskap og leter etter en forståelse av hva som skjer i samfunnet i dag.

Tidligere er det kjent at stesøsteren Johanne ble drept på grunn av sin ikke-vestlige bakgrunn. Den endelige obduksjonsrapporten konkluderte med at hun ble skutt fire ganger i hodet og brystet.

Søndag bekreftet politiet at Manshaus ikke hadde medhjelpere da han utførte draps- og terrorhandlingen i august.

Manshaus har hele tiden erkjent handlingene, men nekter straffskyld. 22-åringen har heller ikke vist tegn til anger etter drapet og terroraksjonen.

- Hvor viktig er det for Manshaus og ekstremister tilsvarende ham å få ut sitt budskap?

- Det er opplagt viktig å spre budskapet. De må både rettferdiggjøre sine handlinger for seg selv og overfor omverdenen. Dessuten er dette en politisk forbrytelse. Derfor er begrunnelsen for handlingene like viktig som handlingene selv.

Ekstremismeforsker Lars Gule trekker sammenligninger mellom Manshaus og terroristen Anders Behring Breivik. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix (NTB scanpix)

Sammenligner med Breivik

- Og vi har sett det før, at slike ekstremister legger stor vekt på budskapet gjennom såkalte manifester eller erklæringer de publiserer i forbindelse med sine aksjoner. Andre kan så slutte seg til disse begrunnelsene, slik vi har sett i Manshaus’ tilfelle, hvor han knytter seg tett opp til terroristen i Christchurch, New Zealand.

- Hvorfor er dette viktig for dem?

- Budskapet er viktig fordi dette uansett handler om mer enn psykiatri. Dette handler om politiske posisjoner som forsøkes fremmet gjennom voldsaksjoner og terrorhandlinger. Vi husker at Breivik poengterte at hans kompendium var viktigere enn handlingene, at handlingene bare var reklame for kompendiet.

- Kan noe av det han sa i retten sammenlignes med ting Breivik sa/gjorde?

- Ja, i høyeste grad. Parallellene er ikke bare påfallende, de er tilsiktet. Dette handler for Manshaus om å se seg som viderefører av det andre har gjort før ham, Breivik, Tarrant (Brenton Tarrant er den antatte hovedmannen bak terrorangrepet på New Zealand i mars, red. anm.) og andre, sier Gule.

Kulehull i gulv og vegger var godt synlig i moskeen i Bærum som ble angrepet av Manshaus i august. I moskeen var det kulehull, blodflekker og knust glass. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Under sin forklaring trakk Manshaus frem jøder spesifikk som trussel mot norske verdier. Han nevnte ikke muslimer, selv om han i avhør har sagt at målet med terroraksjonen var å skremme muslimer i Norge og å drepe så mange som mulig.

- Det antisemittiske i Manshaus’ nazistiske ideologi ble meget tydelig i det han sa i retten. Også dette er kjent fra høyreekstreme og nazistiske krefter, nemlig forestillingen om en konspirasjon hvor det er jødene som står bak den muslimske innvandringen til Europa nettopp for å ødelegge den hvite rase og/eller europeisk kulturen, forklarer Gule.

- Det er også jødene som står bak kulturmarxismen og mulitkulturalismen, alt for å ødelegge «vår» rase og kultur. Innenfor det ideologiske universet han tilhører, er det unødvendig å nevne islam og muslimer fordi dette er sekundære «ødeleggere». De er verktøyet jødene bruker for å angripe «oss».