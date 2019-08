Philip Manshaus fremstilles for varetektsfengsling - sier ja til fotografering

Politiet mener terrormistanken er styrket, men han nekter straffskyld.

Artikkelen oppdateres.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag formiddag gjorde politiet det kjent at de endrer siktelsen mot 21-åringen fra Bærum, Philip Manshaus, til å gjelde terrorhandling. Han er fra før siktet for drap på sin 17 år gamle stesøster.

Les også: Dette vet vi om terrorsiktede Manshaus

Mandag klokken 13.00 blir han fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det var et stort sikkerhetsoppbud i tingretten før fengslingsmøtet, og like før klokken 13.00 ble det informert om at fengslingsmøtet er utsatt til klokken 13.15

SIKKERHET: Mye politi var til stede før fengslingsmøtet i forbindelse med moskéangrepet. Foto: Farid Ighoubah (Mediehuset Nettavisen)

Politiet opplyste til Nettavisen søndag at de vil begjære fengsling i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud i hele periode, og at de to første ukene er i full isolasjon.

Klokken 12.08 meldte Oslo tingrett på Twitter at den siktede har valgt å samtykke til å la seg avbilde under fengslingsmøtet. Siktede i straffesaker har krav, etter loven, på ikke å bli fotografert, dersom de ikke ønsker det. Selv om den siktede har latt seg avbilde under fengslingsmøte er det referatforbud.

Hans forsvarer, Unnie Fries, sier til Nettavisen at hennes klient nekter straffskyld. Men det er uklart om han erkjenner å ha begått de faktiske handlingene.

FENGSLINGSMØTE: Klokken 13.15 mandag blir 21 år gamle Philip Manshaus fremstilt for varetektsfengsling. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Les også: Mann i 20-årene siktet etter angrep på moské i Bærum

Les også: Derfor identifiserer Nettavisen drapssiktede Manshaus

Siktet for terror

Det var lørdag at 21 år gamle Manshaus fra Bærum først ble siktet for drapsforsøk etter at det ifølge vitner skal ha blitt avfyrt skudd inne i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Denne siktelsen er nå endret til terrorhandling.

Politiet bekreftet søndag at det ble avfyrt flere skudd i moskeen.

- Det er ikke stor endring i etterforskningen. Vi har vært klar på at saken etterforskes som forsøk på terrorhandling, og det samlede bildet gjør at politiadvokaten gjør denne vurderingen etter ganske intens etterforskning, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til Nettavisen mandag formiddag.

«Siktelsen omfatter nå drap (straffeloven §275) og terrorhandling ( straffeloven §131 1. ledd, jf. 2. ledd bokstav b)», skriver de i en pressemelding.

Denne delen av loven går på å skape alvorlig frykt i befolkningen, og har en strafferamme på 21 års fengsel.

Høyreekstremisme

Politiet bekreftet søndag at Manshaus kan ha tilknytning til høyreekstremisme. De kjenner også til hans aktivitet på ulike forum for personer som er innvandrerfiendtlige.

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold til Nettavisen søndag.

Da politiet skulle utføre ransaking i boligens hans fant de også en død tenåringsjente. Dette var hans stesøster. Mannen er siktet for drap av henne. Omstendighetene rundt drapet er ikke kjent.

Drapsofferet ble adoptert til Norge da hun var rundt to år gammel, får Nettavisen opplyst, og er datteren til siktedes fars samboer. Hans mor døde da han var veldig ung. Stesøsteren ble adoptert fra Kina. Ifølge Oslo-politiet skal de ha bodd på samme adresse.