Philip Manshaus fremstilles for varetektsfengsling

Begjærer seg løslatt, og nekter straffskyld for drap og terrorhandling.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag formiddag ble draps- og terrorsiktede Philip Manshaus fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Politiet begjærte ham fengslet i ytterligere fire uker og i full isolasjon.

22-åringen gjorde en nazihilsen etter å ha ankommet rettssalen, før han satte seg ned i stolen ved siden av sin forsvarer, Unni Fries.

Manshaus ville ikke svare på Nettavisens spørsmål om hvorfor han gjorde hilsenen, og Fries oppfordret ham heller ikke til å svare.

Manshaus kommer til å motsatte seg fengslingen, og Fries uttalte til Nettavisen forrige uke at han kommer til å møte i retten.

Ett av mange spor politiet jobber med er å finne ut om det er Manshaus som har posert med våpen og hakekors på ulike nettforum.

NAZI-HILSEN: Philip Manshaus gjorde en nazi-inspirert hilsen da han ankom fengslingsmøtet. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Drepte stesøster før moskéangrep

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, da 22-åringen Philip Manshaus tok seg inn og avfyrte flere skudd. Én person ble lettere skadd i angrepet, etter et basketak med terroristen.

Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus også sin 17-årige stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Onsdag 4. september ble hun bisatt. 22-åringen er siktet for drap og terrorhandling, og har erkjent å ha gjort dette. Men han nekter fortsatt straffskyld.

NYTT MØTE: Terror- og drapssiktede Philip Manshaus møtte mandag til nok et fengslingsmøte. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Det er ukjent hvorfor 22-åringen mener han ikke har gjort noe straffbart.

- Det er det samme som tidligere, han nekter straffskyld, sier forsvarer for Manshaus, Unni Fries til Nettavisen.

Mandag 12. august ble han varetektsfengslet i fire uker med strenge restriksjoner, og i full isolasjon i de to først ukene. Isolasjonsperioden ble senere forlenget med ytterligere to uker.

I avhør skal draps- og terrorsiktede Manshaus har fortalt at han ønsket å drepe så mange som mulig i moskeen, har VG hevdet.

Politiet har så langt ikke kommentert disse påstandene.

Kan slippe fengselsstraff

Manshaus skal i høst gjennomgå full rettspsykiatrisk utredning, og de tre rettspsykiatrisk sakkyndige skal levere sin erklæring i innen 7. november.

- Dette er viktig for å få vite om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Hvis han er psykotisk kan han ikke ilegges vanlig fengselsstraff, heller ikke forvaring, men da er det snakk om innleggelse ved en psykiatrisk institusjon over lengre tid, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen forrige uke.

Manshaus har forklart seg for politiet i til sammen åtte timer, fordelt på to avhør. Der har han forklart seg om motiv for handlingene og reisevei fra sitt hjem i Bærum til moskeen. Politiet ønsker flere avhør av ham, men så langt har ikke den draps- og terrorsiktede mannen ønsket dette.

- Avhørssituasjonen har gått helt greit. Vi har ikke fått noen grunn til at han ikke vil la seg avhøre mer, annet enn at han ikke ønsker å forklare seg for politiet, sa Hjort Kraby.

Selv om Manshaus ikke vil forklare seg for politiet i avhør, kan det bli aktuelt å svare på spørsmål når han møter i retten mandag.

Forsvarer Unni Fries sa til Nettavisen forrige at det er helt åpent om Manshaus vil forklare seg der.

- Det kan være han svarer på spørsmål fra aktor eller dommeren. Vi får se hva som skjer i retten.