Philip Manshaus nektet straffskyld for drap og terror

Forklarer seg klokken 10.00.

Terroristen nektet som ventet straffskyld i Asker og Bærum tingrett.

Torsdag startet rettssaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus. Det var 10. august i fjor at han drepte sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som er adoptert fra Kina. Manshaus har i avhørt forklart at han drepte henne fordi hun ikke er av nordisk rase.

Deretter utførte han et mislykket terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum. Manshaus har i avhørt forklart at han ville drepe så mange muslimer som mulig.

I sitt innledende foredrag gjorde statsadvokat Johan Øverberg rede for saken.

- Planen hans var å slå til 11. august. Han mente det ville være flere mennesker i moskeen under muslimenes helligdag, Eid.

Lørdag 10. august var både stemoren og faren hans borte. Manshaus var da alene i huset med sin stesøster Johanne. Han besluttet derfor at han skulle slå til denne dagen.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble adoptert fra Kina og kom til Norge i 2002. 10. august 2019 ble hun skutt og drept på rommet sitt i Bærum. Etter drapet ble hun dekket til med dyne. Foto: Privat

- Han bestemte seg derfor for at han skulle iverksette sin plan denne dagen da han hadde muligheten, sa statsadvokaten.

- Han tok salongriflen, gikk inn på rommet til Johanne og skyter henne deretter tre ganger i hodet og én gang i brystet mens hun ligger i sengen. Han går deretter på rommet sitt og forbereder seg med våpen og påkledning.

Deretter tok Manshaus seg til moskeen hvor det mislykkede terrorangrepet skjedde.

Tidligere torsdag fortalte Nettavisen nyheten om hittil ukjente meldinger som Johanne sendte til sin daværende kjæreste, på engelsk, viser at hun var svært bekymret for terroristens holdninger, og sin egen trygghet.

Meldingene er sendt med appen Discord.

I meldingene uttrykker Johanne frustrasjon over at Manshaus snakker nedlatende om jøder og muslimer. I tillegg uttrykket hun bekymring over at terroristen ønsker å drive med aktivisme for sine holdninger.

I en melding skriver Johanne:

«Philip snakker om rase og renavl. Åpenbart er det hvite som anses å være mennesker.»

Denne meldingen sendte hun 28. juni. 1. juli sender hun en annen melding:

«Philip er så rasistisk og hatefull. Jeg føler meg ikke trygg.»

Manshaus er erklært straffrettslig tilregnelig.