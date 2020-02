Philip Manshaus tiltalt for drap og terrorhandling

Påtalemyndigheten varsler også at det legges ned påstand om forvaring.

Artikkelen oppdateres.

I en pressemelding heter det:

«Oslo statsadvokatembeter har utferdiget tiltale i straffesaken mot Philip Manshaus. Tiltalen er tatt ut etter ordre fra riksadvokaten og gjelder overtredelse av straffeloven § 275, for drapet på Johanne Zhangija Ihle-Hansen, og overtredelse av straffeloven § 131 første ledd, jf. annet ledd bokstav b), jf. § 275, jf. § 16, for å ha begått en terrorhandling ved drapsforsøk i Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om forvaring.

Saken er berammet ved Asker og Bærum tingrett fra 7. mai 2020 og antas å vare inntil 14 dager.»

Selv om Manshaus har erkjent de straffbare handlingene, har han hele tiden nektet straffskyld.



Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med hans forsvarer Unni Fries.

Her kan du lese alt om terrorangrepet i Bærum.

Det var lørdag 10. august i fjor at høyreekstremisten Philip Manshaus gikk til angrep på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Ingen personer ble alvorlig skadd, selv om han avfyrte flere skudd.



Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Nylig ble det kjent at 22-årige Manshaus ble erklært strafferettslig tilregnelig av tre sakkyndige. Dette betyr at han skal sone straffen i fengsel.

Les også: Slik jobber de sakkyndige

Rettspsykiatriske rapporter er normalt underlagt streng taushetsplikt, men Nettavisen har fått tilgang på hele rapporten på 71 sider.

Inspirert av Breivik og Tarrant

I delen av rapporten som går på rettspsykiatrisk vurdering skriver de sakkyndige at familiemedlemmer har vært vitne til en utvikling av ekstreme nazistiske ideer hos Manshaus. De aller nærmeste håpet at dette skulle gå over.

«Observanden (Manshaus, red. anm.) har gjort rede for hvor han har hentet inspirasjon til denne typen tanker og handlinger. Det er navngitte personer som deltar på ulike internettplattformer. I en særstilling blant inspirasjonskildene synes å være New Zealand-terroristen Brenton Tarrant ( som drepte 51 personer i et terrorangrep i en moské i New Zealand i mars i fjor, red. anm.). Det kommer også klart frem at norske A. B. Breivik blir tillagt en betydning», heter det i rapporten.

Les også: Nye opplysninger: Derfor begikk Manshaus terrorhandlinger

I rapporten heter det videre:

«Observanden har tilkjennegitt ekstreme politiske synspunkter. Han har erkjent drap motivert i rasetenkning, og han har erkjent terrorhandling. Observanden har gitt uttrykk for at han har handlet ut fra en betraktning om et personlig og moralsk ansvar. Målet var å drepe flest mulig i moskeen. Han har i avhør gitt uttrykk for at han var lei seg for ikke å ha lykkes med dette.»