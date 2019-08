Philip Manshaus vil bli avhørt fredag ettermiddag

Terrorsiktede Philip Manshaus vil bli avhørt i løpet av fredag ettermiddag, opplyser hans forsvarer til Dagbladet.

OSLO (NTB, Nettavisen): 21-åringen har til nå benyttet seg av retten til ikke å avgi forklaring, og han har også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater.

Torsdag kveld ble det kjent at den terrorsiktede likevel ønsker å snakke med politiet. Avhøret vil skje fredag ettermiddag, ifølge mannens forsvarer, advokat Unni Fries, til Dagbladet.

Terror- og drapssiktet

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen (17).

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. 21-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen, hvor Manshaus lørdag gikk inn og løsnet skudd.

Manshaus risikerer 21 års fengsel, og forvaringsdom, men har hele tiden nektet straffskyld.

Etterforsker nettaktivitet

Onsdag omtalte Nettavisen nyheten om at politiet etterforsker om det er draps- og terrorsiktede Philip Manshaus som er avbildet med skallemaske, våpen og med hakekors to ulike bilder lagt ut på nettet.

Nettavisen er kjent med at politiet undersøker en Instagram-konto med samme navn som Philip Manshaus, og med et profilbilde av ham. På kontoen er det også publisert bilde av terroristen Anders Behring Breivik som gjør nazihilsen.

Det er også to andre bilder av Manshaus selv. Disse bildene er de samme som ble lagt ut på en profil på sosiale medier cirka en dag før drapet og terrorhandlingen. Kontoen er nå stengt.

- Det er et sentralt tema for politiet å få verifisert om Instagram-kontoen er hans. Jeg kan ikke gå konkret inn på hvordan vi jobber, uttalte politiadvokat i Oslo politidistrikt Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen torsdag.

Kraby sier at dersom det er Manshaus som har postet bildet eller at han har andre slike koblinger, er det med på å styrke bilde av ham som høyreradikalisert.

- Plattform for konspirasjonsteorier

Onsdag omtalte Nettavisen også hvilke nettfora Manshaus skal ha innhentet høyreekstrem inspirasjon. Nettsteder som 4chan, Nchan og inntil nylig 8chan er boltreplass for høyreekstreme ytringer og bilder.

- Dette er plattformer for diskusjon og posting av innhold. 4chan har anslagsvis 22 millioner brukere. Jeg har fulgt et underforum som heter Pol (Politically Incorrect). Det er en samlingsplass for høyreekstreme, særlig nå når 8chan er nede, sa forsker Cathrine Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitet i Oslo til Nettavisen.

Hun kaller det en plattform for utforming og spredning av dypt rasistiske og konspirasjonsteorier og innhold.

- Det er et samlingssted for spredning av hvit overmakt-ideologi. En av hovedkonspirasjonsteoriene er at det finnes en bevisst plan om å erstatte den hvite rase, uttalte forskeren til Nettavisen onsdag.