«Pia» er sykepleierstudent: – Pasienter får reisning når de skal ha hjelp til å dusje

...men har aldri hatt problemer med pasienter under 40 år.

(SB.no): «Pia» turte ikke si ifra om hva som skjedde i møtet med den mannlige pasienten da hun var i praksis. Hun etterlyser opplæring i hva man gjør når pasientene går over grensa.

– Vi er opplært til aldri å skade pasienten, til å følge pasientens ønsker og respektere pasientens rett til å bestemme. Men hvor mye skal vi finne oss i?

«Pia» fra Sandefjord er sykepleierstudent et sted i Norge. Hun forteller om svært ubehagelige situasjoner under praksis, og sier flere andre kvinnelige sykepleierstudenter opplever tilsvarende situasjoner.

– Krysser en intimgrense

– Det har skjedd flere ting, forteller Pia, som er i 20-årene og egentlig heter noe annet.

– Mannlige pasienter «mister» noe på gulvet slik at jeg må bøye meg for å ta det opp. «Nå får jeg litt bedre utsikt på rommet – det er jo ikke TV her», kan de finne på å si.

Pia forteller at hun ikke er alene om å ha opplevd ubehagelige situasjoner med mannlige pasienter både på sykehus og i kommunal helseinstitusjon.

Hun beskriver særlig dusjsituasjoner som problematiske.

– Selv om vi er godt kledd med uniform, frakk og støvler, krysser man jo en intimgrense når man skal hjelpe noen i dusjen. Av og til får mannlige pasienter reisning og de kommer med upassende kommentarer, særlig mot oss unge jenter.

Hun sier hun aldri har opplevd det med pasienter under 40 år.

– Redd for ikke å bestå

Hun synes det er vanskelig å håndtere: På den ene siden skal hun, som er på vei inn i sykepleieryrket, være profesjonell. På den andre siden mener hun man ikke kan akseptere seksuell trakassering fra pasienter.

– Både jeg og flere medstudenter har latt være å si ifra. Er man fersk i praksis, er man redd for ikke å bestå, at man ikke skal klare det som kreves. Man skal jo prestere og være selvstendig. Men vi har aldri fått undervisning i hvordan vi skal håndtere slike situasjoner, hevder Pia.

Hun forteller at studenter ofte blir satt til å håndtere «vanskelige» pasienter, fordi de fast ansatte har fått nok av dem gjennom hele uka.

– Det er vanskelig å komme seg unna det, for de over oss bestemmer hva vi skal gjøre.

– Kløp ham nedentil

Pia husker særlig én episode med en mannlig pasient:

– Han tok fysisk tak i håret mitt og dro meg ned mot ham. Så tok han armen min ned på penisen sin. Han stakk så tungen inn i øret mitt. Jeg skrek og kom meg ikke løs før jeg kløp ham nedentil.

Pia husker at hun ble veldig redd, og at reaksjonen hennes ble utløst av panikk fordi hun ville slippe unna.

– Han truet med å politianmelde meg, og ringe fylkeslegen slik at jeg mistet autorisasjonen min – jeg hadde jo skadet ham. Jeg fryktet konsekvensene, og derfor sa jeg ikke til noen hva som hadde skjedd.

I ettertid håper hun skolen hadde støttet henne dersom hun hadde sagt fra.

– Si ifra!

– Si ifra, er rådet Henrik From gir Pia og andre sykepleierstudenter.

From er fylkesrepresentant for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Student i Vestfold, og sier temaet er på dagsorden hos dem.

– Med en gang noe slikt skjer, bør man si ifra. Hver student skal ha en veileder på praksisstedet, samt en veileder på skolen. I tillegg har vi i NSF student rådgivere som skal hjelpe studenter i ulike konflikter på skolen eller i praksis, sier From.

Han tror at veileder på praksisstedet vil ivareta studenter som melder fra, både fordi studentene kan bli en kollega i framtida, samt at de fast ansatte har egeninteresse av et trygt arbeidsmiljø.

– Slike hendelser er ubehagelige og vanskelige. Man skal ikke behøve å godta det, sier From, som håper utdanningsinstitusjonene vil jobbe mer med opplæring i temaet slik at studentene er bedre rustet når de skal ut i praksis.

Se flere Metoo-saker her:

Mest sett siste uken