Pia Klemp risikerer 20 års fengsel etter redningsaksjoner i Middelhavet

Nå risikerer hun 20 år i fengsel.

Tyske Pia Klemp (35) og ni andre besetningsmedlemmer på skipet Iuventa risikerer 20 års fengsel for å ha samarbeidet med menneskesmuglere.

Klemp har, som kaptein på ulike private redningskip i Middelhavet, patruljert området mellom Libya og Lampedusa i Italia. De siste årene har hun reddet flyktninger gjennom organisasjonen Iuventa 10.

Under nederlandsk flagg redder de båtflyktninger i nød. Over 1000 båtflyktninger skal ha blitt reddet av Klemp og mannskapet. Nå mener italienske myndigheter at ikke alle ble reddet, skriver blant andre NY Post.

I 2017 ble skipet Iuventa og manneskapet arrestert i Lampedusa, anklaget for å ha samarbeidet med menneskesmuglere og arrangert redningsaksjoner for å skjule at flyktningene egentlig har blitt hentet på ulike steder der skipet har møtt menneskesmuglere.

- Vi har bare fulgt internasjonal lov

Menneskesmuglere i Libya tar tusenvis av kroner i betaling for å frakte flyktninger til Europa.

AVVISER ANKLAGENE: Kaptein Pia Klemp sier at hun har fulgt internasjonale lover og at hun vil kjempe mot anklagene og ta saken til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om nødvendig. Foto: (SEA-WATCH)

Bilder tatt av italienske agenter, som har infiltrert flyktningbåtene, skal vise hvordan menneskesmuglere eskorterte fartøy fulle av migranter til steder der migrantene ble overført til hjelpearbeidernes skip.

- Vi har bare fulgt internasjonal lov, spesielt internasjonal sjølov, hvor den høyeste prioriteten er å redde mennesker i nød, sier hun i et intervju med den sveitsiske avisen Basler Zeitung. Nå samler hun inn penger til det som kommer til å bli en stor og høyprofilert rettssak i Italia.

- Jeg tror ikke vi blir dømt. Jeg nekter å tro at vi lever i et Europa der man går i fengsel for å redde mennesker i nød, sier hun.

Støttespillerne til Klemp mener at anklagene er politisk, og har nå startet en aksjon for å påvirke italienske myndigheter til å droppe anklagene. Over 110.000 personer har så langt signert underskriftskampanjen. På Twitter kan du følge aksjonen på #FreePia.

Iuventa10 samler også inn penger til den kommende rettssaken, som de forventer vil koste dem cirka 300.000 euro.

Tøffere italiensk linje

SALVINI: Matteo Salvini er visestatsminister og innenriksminister i Italia. Foto: (Wikimedia)

Newsweek skriver at arrestasjonen av Klemp og andre hjelpearbeidere, kommer etter at innenriksminister og visestatsminister Matteo Salvini startet en kampanje for å redusere flyktningstrømmen til Italia.

Klemp har uttalt at hun vil ta saken til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hvis hun blir dømt i Italia.

Blant Klemp sine støttespillere er Peter Scott Smith, som er sønn til 2. verdenskrig-helten Harry Leslie Smith.

- I en annen tid ville Klemp ha reddet jøder fra utryddelse, har han twitret.