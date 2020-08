Pikant, seksuelt trekantdrama sjokkerer amerikanerne: - Han likte å se på mens jeg hadde sex med kona hans

En svært pikant sex-historie og trekantdrama som inkluderer en skolesjef og evangelist, kona hans og en bassengvakt ryster nå USA.

NEW YORK (Nettavisen): I forbindelse med presidentvalget i 2016 var evangelisten og rektor ved den kristne skolen Liberty University, Jerry Falwell Jr (58), en prominent stemmesanker for president Donald Trump.

58-åringen, som av Reuters omtales som «en av de mest innflytelsesrike personene i den amerikanske kristenkonservative bevegelsen», er nå fanget opp i en svært pikant sex-historie og trekantdrama som inkluderer kona Becki Falwell (53) og bassengvakten Giancarlo Granda (29).

Her er Jerry Falwell Jr. fotografert sammen med president Donald Trump på Liberty University i 2017. Foto: AP Photo/Steve Helber

Den tidligere bassengvakten Giancarlo Granda kommer i et intervju med Reuters med pikante avsløringer om Jerry Falwell Jr, rektor ved det private kristne skolen Liberty University. Han er sønn av den kjente pastoren Jerry Falwell, og en iherdig supporter av president Donald Trump.

Falwell har vært under et massivt press etter at han i helgen sto frem i avisen Washington Examiner og fortalte at han har fått en alvorlig depresjon etter at kona hans, Becki, har har hatt et forhold til en felles bekjent.

- Etter hvert begynte han å true med å offentliggjøre dette hemmelige forholdet til Becki og bevisst gjøre både mine kone, familie og Liberty University flaue, med mindre vi ble enige om å betale ham betydelige penger, heter det i uttalelsen fra Jerry Falwell Jr. Her er han og kona sammen i 2018. Foto: AP Photo/Steve Helber

Permittert etter pikant Instagram-bilde

Uttalelsen fra Falwell, som ifølge Reuters er «en av de mest innflytelsesrike personene i den amerikanske kristenkonservative bevegelsen», kom kort tid etter at det ble kjent at evangelisten hadde blitt permittert fra jobben som toppsjef for den kristne skolen Liberty University.

Nyheten om at Falwell blir permittert på ubestemt tid, kom etter at Jerry Falwell Jr bare noen dager tidligere hadde publisert og deretter slettet et bilde av seg selv fra Instagram der han står sammen med en annen kvinne, en kvinne som skal være konas assistent.

På bildet kan man se at både Falwell og kvinnen har buksesmekken åpen. Falwell selv sier bildet ble lagt ut for humorens skyld.

Se det mye omtalte Instagram-bildet her:

Her er bildet som gjorde at Jerry Falwell Jr. ble permittert på ubestemt tid. Foto: Instagram: @jerryfalwelljr

- En «dødelig attraksjon»

I den 1200 ord lange uttalelsen fra Falwell som ble publisert i Washington Examiner i helgen, legger 58-åringen ut om både utroskapen og at han og kona skal ha blitt presset for penger i ettertid.

Den pikante saken med Falwell-paret får massiv omtale i USA. Her er forsiden i NY Post på tirsdag. Foto: New York Post

Mannen Falwell hevder at kona hadde et forhold til, er blitt identifisert som Giancarlo Granda, og jobbet som bassengvakt på hotellet Fontainebleau Miami Beach, der paret først traff ham i 2012.

Ifølge Falwell skal Giancarlo Granda truet med å gå ut offentlig med detaljene fra forholdet.

- Det var som å leve i en berg- og dalbane. Mens vi helt dedikerte oss til Liberty, led vi også i stillhet i løpet av vår personlige tid sammen, samtidig som vi prøvde å styre og takle denne stadig mer truende oppførselen, som bare ble dårligere med tiden. Vi gjorde vårt beste for løse opp i denne situasjonen med en «dødelig attraksjon» på en respektabel måte for å beskytte vår familie og universitetet, skriver Jerry Falwell Jr i sin uttalelse.

Trekantdramaet får nå massiv omtale i amerikanske medier. Her er Donald Trump og Jerry Falwell Jr sammen på et valgmøte for Trump i Sioux City, Iowa i 2016. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

- Truet med å offentliggjøre dette hemmelige forholdet

Falwell opplyser også at de prøvde å være vennlige med mannen og hans familien, men at de til slutt ble utsatt for trusler og tekstmeldinger der de ble krevd for enorme pengesummer, og at de til slutt brøt kontakten med ham.

- Etter hvert begynte han å true med å offentliggjøre dette hemmelige forholdet til Becki og bevisst gjøre både mine kone, familie og Liberty University flaue, med mindre vi ble enige om å betale ham betydelige penger, heter det i uttalelsen fra Jerry Falwell Jr.

- Becki og jeg utviklet et intimt forhold, og Jerry likte å se på fra hjørnet av rommet, sier Giancarlo Granda til Reuters. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Slår tilbake i Reuters-intervju

I et oppsiktsvekkende intervju med Reuters som ble publisert på mandag, slår derimot Giancarlo Granda hardt tilbake. Han bekrefter at han traff Jerry Falwell Jr og kona på Fontainebleau Miami Beach hotell i mars 2012, men hevder at han fra den måneden og frem til 2018 hadde et forhold til paret, som besto i at han hadde sex med Becki Falwell mens Jerry Falwell sto i hjørnet og så på.

- Becki og jeg utviklet et intimt forhold, og Jerry likte å se på fra hjørnet av rommet, sier Giancarlo Granda til Reuters.

Granda sier til Reuters at disse møtene fant sted flere ganger i året, og at de skjedde på hotell både i Miami, New York og i hjemmet til Falwell i Virginia.

29-åringen sier også at han føler han var «det ideelle målet for parets seksuelle eskapader».

Her er Jerry Falwell Jr. og kona Becki Tilley fotografert på Liberty University i mai 2019. Foto: REUTERS/Jonathan Drake

Granda benekter på sin side at han prøvde å presse paret for penger. Til Reuters sier 29-åringen at han bare ønsket å forhandle seg frem til en avtale om å bli kjøpt ut fra en forretningsavtale han hadde med paret.

Sent mandag kveld meldte både NY Times og Washington Post at Jerry Falwell Jr. er blitt enig med Liberty University om å trekke seg fra jobben som rektor ved universitetet som følge av saken. Kort tid senere avviste Falwell dette, men en talsmann for Liberty, Scott Lamb, sier til CNN at de vil komme med en uttalelse på tirsdag.