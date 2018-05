Piloter hevder de utsettes for sosial dumping - her er millionlønningene

Dette er tallenes tale.

Frontene er steile i konflikten mellom flygerne i luftambulansetjenesten og det nye selskapet Babcock som skal overta tjenesten neste sommer.

En rekke flygere har allerede sagt opp, noen har ikke møtt på jobb, og ambulansetjenesten har til dels vært lammet.

Stridens kjerne er i all hovedsak at Babcock ikke skal gjennomføre en såkalt virksomhetsoverdragelse, men at pilotene må ansettes i det nye selskapet. Der er lønningene lavere enn de har i dag.

Saken handler egentlig ikke om lønn

Norsk Flygerforbund har gjentatte ganger den siste tiden sagt at det hele er offentlig finansiert sosial dumping, og at Babcock trakk seg fra en nesten ferdig fremforhandlet avtale der flygerne godtok å gå ned opp til 25 prosent i lønn.

Nettavisen får derimot bekreftet fra flere forskjellige hold at denne konflikten ikke egentlig handler om lønn, men en teknisk, juridisk klausul i avtalen mellom Babcock og flygerne som skal sikre selskapet mot søksmål hvis en domstol skulle komme frem til at Babcock reelt sett har gjennomført en virksomhetsoverdragelse.

Hvis det skulle skje, vil nemlig pilotene ha krav på sin tidligere lønn.

Sosial dumping til 1,1 million i året?

Men hva handler denne lønnsforskjellen om?

Tall Nettavisen har fått innsyn i, viser at situasjonen varierer avhengig av om man er kaptein eller styrmann.

Dette er start- og topplønnen til kapteiner og piloter i dagens Luftransport og tilbudet fra Babcock. I tillegg kommer forskjellige tillegg, der Lufttransport grovt sett har dobbelt så store tilllegg.

Den såkalte topplønnen for kapteiner i dagens selskap, Lufttransport, er nær 1,2 millioner kroner, og i tillegg har de mulighet til opp til 200.000 kroner i forskjellige tillegg.

Topplønnen i Babcock er 1 million kroner etter 30 år, med mulighet til opp til 100.000 kroner i tillegg. På toppen av dette har de mulighet til å «selge fridager», slik Norwegian har vært kjent for, som kan gi ytterligere nær 100.000 kroner.

I stillingen inngår det en såkalt 7-7-7-14-turnus. Det betyr syv dager på, syv dager av, syv dager på og 14 dager av.

Lønnsreduksjoner og økninger

Flygerforbundet har snakket om at pilotene kan gå ned opp til 25 prosent i lønn. Kilder Nettavisen har vært i kontakt med forteller at dette er en overdrivelse.

I avtalen som var i ferd med å bli fremforhandlet, men aldri ble underskrevet, lå det inne at lønnsnedgangen ville være «opp til 19 prosent». Nøyaktig hvordan dette skiller seg fra opprinnelig tilbud er uklart.

I lønnstabellen Nettavisen har fått tilgang til kommer det frem at topplønnen for styrmennene er omtalte 25 prosent lavere. Inkludert tillegg skal det for enkelte være snakk om enda større kutt. For kapteiner er reduksjonen omtrent 15 prosent.

Samtidig er startlønnen for både styrmenn og kapteiner en anelse høyere i det nye selskapet enn i det gamle.

- Ingen skal måtte miste 25 prosent i lønn

Yngve Carlsen i Norsk flygerforbund forteller til Nettavisen at deres bruk av «statlig finansiert sosial dumping» var snakk om sosial dumping i hermetegn.

- Jeg mener at ingen ansattgrupper skal måtte ta 25 prosent kutt i lønn hver gang en tjeneste kommer ut på anbud, enten en tjener 1 million eller 400.000. Også de med en million i lønn har hus og kostnader som må betales, sier Carlsen til Nettavisen.

Han understreker derimot at denne saken egentlig ikke handler om lønn, og at de var villig til å strekke seg langt i forhandlingene med Babcock.

- De jeg er forbanna på er Regjeringen, og den systematikken de legger opp til gjennom anbudsrundene, der ansatte må ta regningen for at staten skal spare penger. Når dette så viser å utgjøre en direkte trussel mot distriktsbefolkningens liv og helse, blir dette fullstendig uakseptabelt, sier han.

Det er lagt opp til nye forhandlinger mellom flygerne og NHO Luftfart neste uke.

