Pinlig politiker-intimitet i TV-ruta

Hvor stilig er det at politikere og journalister tiltaler hverandre ved fornavn i TV? Upassende, om noen spør meg. Rollene blir alt for utydelige.

Nå er vel ikke undertegnede kjent for å være tilhenger av streng etikette og det formelt korrekte. Det er da heller ikke derfor jeg reagerer. Men når politikere tiltaler sine intervjuere med fornavn, skapes uheldige bindinger.

Bare så langt i denne uka har jeg hørt matminister Olaug Bollestad svare på et spørsmål fra NRKs Lars Nehru Sand i disse vendinger: - Dessverre, Lars …

Siv Jensen til Lilla Sølhusvik i «Politisk kvarter»: - Men det stemmer ikke, Lilla …

Dette har med integritet å gjøre. Om å holde en viss distanse. Hvordan Fredrik Solvang og Jonas Gahr Støre snakker til hverandre over en øl, interesserer meg ikke. Men i en TV-debatt hører «Fredrik» og «Jonas» kort og godt ikke hjemme.

Jeg er ikke tilhenger av «Mr. President» og «Madame Secretary» på norsk. Men offentlige samtaler mellom den fjerde statsmakt – pressekorpset – og landets utøvende (regjering) og lovgivende (storting) makt skal ikke fortone seg som en samtale rundt leirbålet.

Noen har skjønt dette. Jeg kan vanskelig forestille meg Ole Torp tiltale avgått riksadvokat Tor-Aksel Bush som «Tor-Aksel», ei heller at riksadvokaten ville sagt at «nå skal du høre her, Ole».

Det handler om å forstå hvilken setting man befinner seg i, om å forstå sine roller. Her har mange mye å lære – først og fremst intimitetskåte politikere.

Om Siv Jensen er klar over dette når hun svarer «men det stemmer ikke, Lilla»? Dumt spørsmål. For Siv Jensen er ikke dum.