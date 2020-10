Pinlige bilder offentliggjort: Rudy Giuliani ble lokket i felle av komikeren Sacha Baron Cohen

Bildene viser Trumps personlige advokat Rudy Giuliani med hendene nedi sin egen bukse i en hotellseng foran en kvinne.

NEW YORK (Nettavisen): Pinlige bilder av Donald Trumps personlige advokat Rudy Giuliani er nå blitt publisert av flere medier.

Bildene viser Rudy Giuliani som ligger på en seng mens han har hånda nedi buksen. foran ham står en kvinne, som skal være skuespilleren Maria Bakalova, melder The Guardian.

Opptaket og bildene er hentet fra innspillingen av filmen «Borat Subsequent Moviefilm», som er en kommende mockumentary og komediefilm skrevet av og med den kjente komikeren Sacha Baron Cohen.

Se traileren til filmen her:

Ifølge The Guardian blir Giuliani først intervjuet av det som Trumps personlige advokat tror er Borat's datter «Tutar», som utgir seg for å være en konservativ nyhetsreporter.

Etter at hun fjerner mikrofonen, kan man på opptaket angivelig se at Giuliani legger seg tilbake på en seng, mens han putter hånden sin ned i buksene. Kort tid etterpå blir Giuliani avbrutt av Cohens Borat-karakterer som kommer inn og roper.

- Hun er 15. Hun er for ung for deg.

I filmen sendes figuren Borat, som spilles av Sacha Baron Cohen, til USA av den kasakhiske regjeringen for å presentere bestikkelse til en alliert av Donald Trump for å komme tettere på administrasjonen.

Filmen Borat 2 med Sacha Baron Cohen i hovedrollen har premiere 23. oktober. Denne plakaten henger på en buss stopp på 5th avenue på Manhattan i New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Guliani har tidligere uttalt seg om hendelsen, som fant sted i juli i år, med New York Post. Der fortalte Donald Trumps personlige advokat at han tilkalte politiet etter hendelsen.

- Denne fyren kommer løpende inn, iført en gal, det jeg vil si var et rosa transgenderantrekk, uttalte Giuliani den gang til New York Post.

- Det var en rosa bikini, med blonder, under en gjennomsiktig mesh-topp, den så absurd ut. Han hadde skjegg, bare ben, og var ikke det jeg ville kalt forstyrrende attraktivt, sier Giuliani.

Giuliani fikk tilgang til Hunter Bidens PC

Rudy Giuliani får også mye oppmerksomhet for tiden i forbindelse med et angivelig møte som Hunter Biden hadde fikset mellom sin far Joe Biden og en ansatt i det ukrainske gasselskapet Burisma.

Epostene som danner grunnlaget for saken, lå på en PC som advokat Rudy Giuliani fikk tilgang til, noe som igjen førte til oppslag om epostenes innhold i den Murdoch-eide avisen New York Post.

Saken førte denne uken til at 50 tidligere etterretningstopper rykket ut for å si at det hele minner om en russisk etterretningsoperasjon.

Ikke navngitte kilder sa i forrige uke at FBI nå etterforsker om epostene med vilje er lekket til Giuliani av Russland for å skade Bidens kandidatur.