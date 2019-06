Plastisk kirurg-krangel i Rådhuset: - De bidrar til skjønnhetstyranniet

- De bidrar til skjønnhetstyranniet, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), og blir møtt med krass kritikk fra Høyre.

Den norske foreningen for estetisk plastikkirurgi (NFEP) har søkt om å få holde en mottakelse i Oslo rådhus i forbindelse med et internasjonalt møte foreningen skal arrangere, men flertallet i rådhusets forretningsutvalg, med ordfører Marianne Borgen (SV) i spissen, sier blankt nei.

- Der vi mener det er fint at kommunen er rause og ønsker hjertelig velkommen til byen, så gjør vi det, men her mente et bredt flertall noe annet, sier Borgen til Nettavisen.

I tillegg til SV stemte Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Rødt mot da utvalget behandlet søknaden mandag, etter at saken var blitt utsatt flere ganger.

- De innfrir vilkårene

Foreningen for estetisk plastikkirurgi søkte om å få holde en mottakelse for 150 gjester i rådhuset fredag 25. oktober, på den første dagen av et «vitenskapelig og faglig møte om plastisk og estetisk kirurgi», som de skal være vertskap for.

Ifølge søknaden er gjestene spesialister innen plastisk og estetisk kirurgi, og kommer fra 14 forskjellige land. Halvparten av gjestene på mottakelsen vil være norske leger som alle er medlemmer av Den norske legeforeningen, påpeker foreningen.

Ifølge saksvurderingen som ble lagt fram på utvalgsmøtet, opplyser bystyrets sekretariat at foreningen oppfyller vilkårene for å få holde en mottakelse.

«Søknaden om mottakelse i Oslo rådhus fra den norske foreningen for estetisk plastikkirurgi (NFEP) av 21. februar 2019, innfrir i utgangspunktet vilkårene for tildeling av mottakelse i henhold til retningslinjenes punkt 2.1.1. Under dette punktet går det frem at det kan gis mottakelse ved internasjonale kongresser og konferanser», skriver sekretariatet.

Mottakelsen er ifølge sekretariatet kostnadsberegnet til 63.000 kroner.

SKJØNNHETSTYRANNERI: Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo mener foreningen for plastikkirurger bidrar til et skjønnhetstyranni, og vil ikke åpne dørene for foreningen i rådhuset. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

- Skjønnhetstyranniet

Men Oslos ordfører er krystallklar på at hun ikke vil ha plastikkirurgene inn i rådhuset.

- Dette er en organisasjon som jobber opp mot skjønnhetsindustrien, og som sånn sett etter min og SVs vurdering bidrar til å fremme uhelse, ikke minst blant ungdommer fordi det er et så sterkt fokus på skjønnhetsidealer som gjør at mange tar inngrep på kroppen sin for å tilfredsstille skjønnhetstyranniet, sier Borgen.

Hun viser til at det i Norge i dag er to organisasjoner som jobber med plastisk kirurgi, og hun mener den andre, Norsk plastikkirurgisk forening, er i en helt annen liga.

- Den andre organisasjonen er tilknyttet legeforeningen, og har mye oppdrag for offentlige sykehus, til blant annet plastisk kirurgi som er nødvendig i forhold til ulykker, kreft og sånne ting, sier hun, og påpeker:

- For meg som både SV-er og ordfører i denne byen, er det viktig å stå opp for ungdommen og vise motstand mot den form for industri.

Høyre: - Fullstendig galt grunnlag

Høyre, som var de eneste som var på møtet som stemte for en mottakelse, reagerer imidlertid sterkt på ordførerens avslag.

- Jeg tenker at vi må forholde oss til noen retningslinjer som ikke baserer seg på hva vi synes om de som skal ha en mottakelse, sier bystyrepolitiker Øystein Sundelin (H) til Nettavisen.

Han påpeker at rådhuset er byens storstue, og mener man skal ønske velkommen dit når det er internasjonale konferanser i Oslo.

- Marianne Borgen like ikke disse og da ønsker hun de ikke velkommen til rådhuset. Det synes jeg er et fullstendig galt grunnlag for om man skal invitere dem til Oslos storstue eller ikke, sier Sundelin.

REAGERER: Bystyrepolitiker Øystein Sundelin (H) mener Oslo nå har skapt en ny presedens etter å ha sagt nei til plastikkirurgene fordi man ikke liker dem. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Men har ikke Borgen et poeng når hun sier at foreningen legger et press på unge og bidrar til et skjønnhetstyranni?

- Det er fullt mulig, men jeg vurderer ikke hvem som skal ha mottakelse i rådhuset ut fra hva de mener. Er de der, så skal de få lov til å komme, uavhengig av om noen liker dem eller ikke, sier han.

Fakta Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) ↓ Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en forening for spesialister i plastikkirurgi som arbeider med estetisk kirurgi i Norge. Foreningen er kun åpen for erfarne spesialister som er i aktiv virksomhet innen kosmetisk kirurgi.



Kilde: forenings egne nettsider.

- Vi er ikke forpliktet

Borgen legger til at Oslo bystyre nylig fattet et vedtak mot retusjert reklame på kommunale flater, fordi de ønsker å redusere presset ungdommen føler.

- De som her søker er også en del av dette, derfor sa jeg og SV nei. Vi er heller ikke forpliktet til å si ja til alle som søker om mottakelse, sier Borgen.

- Men dere sier vel sjeldent nei til en mottakelse?

- Ved å åpne opp rådhuset og ta imot på en mottakelse, så er vi i utgangspunktet veldig rause, men samtidig er det slik at vi vurderer det hele tiden. Vi har jo sagt nei veldig mange ganger før, påpeker hun.

Borgen har følgende å si til Høyres kritikk:

- Det er helt fair å ha en ulik vurdering i en sånn sak som dette, sier hun.

- Sesjon om brystkirurgi

De internasjonale møtene, i samarbeid mellom de to foreningene NFEP – Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og ASAPS – American Society for Aesthetic and Plastic Surgery hadde sin oppstart i 2015, i Oslo. Møtene arrangeres annethvert år og i 2019 legges det tredje møtet til Oslo.

Ifølge søknaden er det faglige programmet delt inn i åtte sesjoner med regenerativ kirurgi (fettransplantasjon og stamceller) og kosmetisk kirurgi i fokus. Temaer som pasientsikkerhet og nye teknikker vil belyses i løpet av konferansens to dager.

En av de åtte sesjonene vil omhandle brystkirurgi og den nye krefttypen ALCL som behandles både i offentlig og privat sektor. Under denne sesjonen vil det tilbys innlegg om brystløft, brystreduksjon og brystrekonstruksjon som følge av brystkreft.

Oslo Militære Samfunn vil være arena for det internasjonale møtet.

Norsk forening for estetisk plastikkirurgi, ved overlege Amin Kalaaji som har skrevet søknaden om en mottakelse til kommunen, sier de vil avvente å kommentere saken til de har mottatt svar fra rådhusets forretningsutvalg.