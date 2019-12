Plasttrær i Oslos nye park: - Jeg må si jeg stusser litt

- Byrådet burde være mer opptatt av ekte trær og ekte parker i byen, framfor plasttrær og plastgress, mener Venstre-politiker.

Forrige søndag åpnet Stein Erik Hagens lysende kunsttre i blant annet plast i Oslos nye park, Trettenparken på Filipstad. I parken er det også satt opp plastpalmer og lagt kunstgress.

Men plastbruken, i det som i år er Europas miljøhovedstad, får flere til å reagere.

- Kunstinstallasjonen synes jeg er flott, og det er bra at private ønsker å bidra med kunst i byen. Når det gjelder «plastparken» til byrådet må jeg si jeg stusser litt, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen.

STUSSER: Venstre-politiker Hallstein Bjercke sier han stusser over at det er plasttrær og kunstgress i den nye parken, som ligger rett ved Aker Brygge. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Mer opptatt av ekte trær

Selve parken åpner til våren, og skal være et midlertidig samlingssted for byens innbyggere. Bjercke sier han hadde forventet seg noe annet enn plasttrær.

- Jeg er først og fremst opptatt av at byrådet bidrar til at det blir store og gode grøntområder på Filipstad, med ekte trær og ekte gress. Venstre kommer til å foreslå dette når reguleringsplanen for Filipstad skal behandles i bystyret, sier han, og sparker mot det rødgrønne byrådet:

- Byrådet burde være mer opptatt av ekte trær og ekte parker i byen, framfor plasttrær og plastgress, sier Bjercke.

- Skulle helst sett noe annet

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, liker heller ikke det han ser.

- Vi er nok mest fan av å bruke andre ting enn plast til å lage kunst, men utover det har vi ikke noen syn på om kunstverket er bra eller dårlig, sier han i en kommentar.

- Hva tenker du om at det i parken også er satt opp plastpalmer og lagt kunstgress?

- Jeg skulle nok helst sett at det hadde blitt brukt et annet materiale enn plast, sier Eiterjord.

Venstres Hallstein Bjercke. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

KrF: - Fremstår unødvendig

KrFs gruppeleder i Oslo bystyre, Espen Andreas Halse, er også kritisk til plastbruken.

- Generelt er jeg mer tilhenger av naturmaterialer, og tenker at det er fullt mulig å gjøre en slik park fin og tilgjengelig uten å fylle opp med mer plast, sier Halse til Nettavisen, og legger til:

- Det er økende bevissthet om plastens påvirkning på omgivelsene rundt oss, da fremstår dette som unødvendig.

PLASTBLADER: Det lysende treet med plastblader er gitt i gave til Oslo kommune fra Stein Erik Hagen, og skal lyse opp parken på kveldstid i ulike farger. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han sier samtidig at plasten også kan få noen til å reflektere litt.

- Jeg må ta forbehold om at jeg ikke selv har vært og sett det, men ser for meg at det kan ha noe for seg som kunstprosjekt. Kanskje det kan få noen til å reflektere over hvordan vi som mennesker stadig søker erstatninger for det som virkelig er viktig og naturlig. Vi erstatter natur med plast og følelser og relasjoner med konsum og forbruk, sier Halse.

Treet ble tent i Trettenparken på Filipstad i Oslo søndag 1. desember. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Lyset på treet skifter. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)





Byråden: - Lite å hisse seg opp over

Konstituert byråd for næring og eierskap i Oslo, Vegar Andersen (Ap), mener imidlertid at det er liten grunn til å hisse seg opp over plastbruken i parken.

- Jeg mener dette er lite å hisse seg opp over i store det bildet. Plastpalmene og kunstgresset er satt opp i et lite område for å lage en hyggelig ramme i en midlertidig park, og plasten skal fjernes på en forsvarlig måte når parken skal demonteres, sier Andersen til Nettavisen.

BENKER: I den nye parken er det også sittegrupper av ulike slag, blant annet i treverk og betong. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Andersen viser til at området er en tidligere havn, med delvis forurenset grunn under betongen.

- Derfor ble det vurdert som lite lurt å grave opp området for å plante ekte trær, når parken bare er midlertidig. Av samme grunn er det valgt kunstgress, men med sand og ikke gummigranulat. Resten av parken er laget av gjenbrukt granitt, jord, og gressplener. Og det er helt vanlig tre i både benker og tribuner, sier han, og påpeker:

- Denne uken starter klimatoppmøtet i Madrid, vi har store utfordringer foran oss som vi må løse. Dette byrådet har ambisiøse mål på klimaområdet som vi har begynt å jobbe mot.