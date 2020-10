Plutselig fløy Thor (41) gjennom luften og dundret i asfalten. Sparkesykkelen hans knakk i to

Nå vil han advare andre mot selskapet. Daglig leder avviser kritikken og mener de blir overøst med skryt.

(Nidaros): Thor Øyvind Torres Bergan var på vei på et arrangement på jobben lørdag ettermiddag.

Han hadde nettopp løpt skogsmaraton i Bymarka og var litt sliten i beina. Han hoppet på sparkesykkelen sin og kjørte på asfalten.

– Jeg kjørte langs Nidelva og var like ved politistasjonen. Plutselig fløy jeg gjennom lufta og skled bortover asfalten. Styret på sparkesykkelen knakk. Ikke ved brettet man står på, men i selve sveisen i metallet. Det var jo et kjempesjokk, forteller han til Nidaros mandag.

41-åringen har en sparkesykkel av typen E4 fra E-Wheels.

– Jeg hadde ordentlig kjempeflaks at det ikke gikk verre for meg. Jeg fikk tatt med for meg hendene og skubbet klærne mine og ødela et armbånd.

– Når skjedde dette?

– Det skjedde like før klokken 17.00 og jeg var edru. Dette kunne gått alvorlig galt, fortsetter han.

Mandag la han ut en melding for å advare andre gjennom Facebook.

Der skriver han:

Fått flere meldinger

Etter at han la ut meldingen har han fått flere meldinger fra andre som har sparkesykler av samme type.

– Det er en kollega av meg som har en av samme merke. Han hadde samme type uhell for noen måneder siden.

41-åringen har forsøkt å komme i kontakt med selskapet.

– Det er helt umulig å få konkrete svar. De bruker to-tre dager på å svare. Det er ingen telefonnummer å ringe. Det er helt elendig, tordner han og fortsetter:

– De har blitt kjempestore. En av deres sparkesykler har vunnet tester. Da blir dem solgt. Da er det viktig at de tar dette på alvor. De her en helt elendig kundeservice og produktene deres holder ikke stand. Sparkesykkelen min er tre måneder gammel, og så knekker den i fart. Det skal ikke skje.

KNEKT: Slik så sparkesykkelen ut etter turen lørdag. Foto: Privat

Han mener at Ewheels, som på sine nettsider kaller seg Norges ledende nettbutikk for elsykkel og el-sparkesykkel, må ta ansvar.

– De selger produkter som er potensielt livsfarlige og de viser ikke noe vilje til å ta ansvar, mener han.

Avviser kritikken

Daglig leder, Sveinung Kristiansen sier til Nidaros at Torres Bergan tok kontakt første gang via e-post mandag.

– En halvtime før det ringte han til meg som eier og ønsket full tilbakebetaling for ett produkt som var feil på kun basert på en telefonsamtale. Han var ikke interessert i en returseddel. Han truet med at dersom han ikke fikk det som han ville så ville det bli sak i media. Jeg forklarte at saksgangen i en reklamasjonssak at vi må ha den tilbake, så må verkstedet ta en profesjonell vurdering om skaden skyldes en mangel ved produktet eller om det er brukerfeil, skriver Kristiansen i en SMS.

– Hvordan kan en sparkesykkel knekke i to under kjøring?

– En sparkesykkel knekker ikke i to under vanlig kjøring. Dersom man kjører i et hull i veien eller en fortauskant slik at forhjulet stopper blir all vekten fra føreren som er i bevegelse fremover hvilket betyr en reell vekt på flere mange tonn bli overført til styret, og via vektstang prinsippet påføre en enorm belastning nederst på styrestangen.

– Vår sjefstekniker har sett på bildene i dag, og sier at dette ikke er en skade som skjer av seg selv. Det er hans profesjonelle mening at kunden har kjørt i ett hull. Dette bekrefter egentlig kunden selv da han sier at han «flydde fremover» da stangen knakk. Man flyr ikke fremover hvis stangen bare hadde knekt under vanlig kjøring i 20 km/t, fortsetter han.

Kristiansen hevder selskapet har solgt opp mot 50.000 el-sparkesykler. Ti saker har omhandlet knekt styrestang.

– I alle disse sakene har verkstedet konstantert at årsaken er brukerfeil og ikke mangel på produktet, mener han.

– Thor Øyvind mener at produktet ikke er robust nok. Er det det?

– Produktet er absolutt robust nok. Dette er en modell vi har solgt ca. 1000 stk. av i sommer og det er lite reklamasjoner på denne modellen.

– Hva gjør dere med produktet om det viser seg at flere av denne typen sykler knekker etter kort tid?

– Hvis det skulle skje og vi mistenkte en serie feil ville vi stoppet salget og tilbakekalt de aktuelle sparkesyklene.

- Vi blir overøst med skryt

Det skal heller ikke være vanskelig å komme i kontakt med selskapet, forteller Kristiansen.

– Vi har en svartid på ca. 24 timer på mail nå, ca. 12 timer på Facebook meldinger, og vi er tilstede med flere ansatte i diverse Facebook grupper for el-sparkesykler, der folk får svar umiddelbart. Vi har en egen Facebook-gruppe som heter Ewheels teknisk hjelp og samarbeid, der får man svar stort sett alltid innen en time.

– Vi blir også overøst med skryt for bra kundeservice og raske personlige svar fra ansatte både på kveldstid og helger, sier Kristiansen og henviser til Facebook-gruppene Elektrisk sparkesykkel Norge og Ewheels teknisk hjelp og samarbeid, skriver Kristiansen.

Som innrømmer at de enkelte ganger har brukt for lang tid på å svare.

– Vi har hatt en ekstrem vekst og en firedobling av omsetningen i forhold til i fjor. Når en slik vekst kommer uventet og i løpet av noen små sommermåneder så er det klart at det har skapt utfordringer. Så noe voksesmerter i sommer har det vært med for lang svartid på mail og noe lang servicetid. Men etter en ekstrem innsats av ansatte som har jobbet ofte både tidlig om morgenen og sene kvelder er vi nå stort sett ajour, og vi kommer til å ruste oss for videre vekst i løpet av vinteren

Thor: - Hendelsesforløpet har jeg bedre kontroll på

Thor Øyvind har fått tilsendt svaret til Kristiansen. Han står fast ved sitt og mener det er en feil på produktet som er årsaken til ulykken.

– Hva tenker du om det Kristiansen sier om hendelsen og årsaken til at styrestangen på din elsparkesykkel knakk?

– Det stemmer rett og slett ikke. Hendelsesforløpet når ulykken skjedde har jeg bedre kontroll på enn Kristiansen som bare gjetter/antar for å forsvare produktet sitt.

– Når de selger slike produkter så må de ta ansvar for at de er av en viss kvalitet slik at slike ting ikke kan skje. Nå har også to stk. med peiling på sveising sett på skaden/metallet og sier det er gjort en dårlig sveisejobb, samt at det mangler noe mer (en stang på innsiden av stanga) som skal være med å sikre at den ikke knekker, sier han om svaret fra den daglige lederen.

– Jeg inviterer hvem som helst til å komme og se på sparkesykkelen for å vurdere kvaliteten, avslutter han.

Nettavisen har sendt Sveinung Kristiansen, daglig leder i E-Wheels, et par oppfølgingsspørsmål, men Kristiansen har foreløpig ikke svart.