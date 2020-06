Plyndring i New York: - Folk er livredde - derfor har jeg leid inn væpnet vakt de tre neste dagene

- Den feige guvernøren og borgermesteren burde gått av for lengst. De er ikke tøffe nok til kunne håndtere dette, sier lokalbeboer etter nattens opptøyer.

MANHATTAN (Nettavisen): Mike McNamara er rasende der vi treffer ham på Manhattan, midt i etterdønningene over nattens kaos. Rundt oss har nesten samtlige luksusbutikker sperret igjen vinduer og dører etter nattens hendelser.

- Det var en helt forferdelig natt, jeg er rasende og fortvilet, sier Mike McNamara til Nettavisen.

Selv har Mike McNamara vært oppe lenge i natt, etter at hundrevis av demonstranter og pøbler herjet på Manhattan. De gikk også til angrep på bygget han driver, og brøt seg inn i diamantforretningen Maurice Badler som ligger i bygget han driver på Park Avenue.

Mike McNamara er rasende der vi treffer ham utenfor bygget han driver på Park Avenue på Manhattan. Foto: Morten Ø. Karlsen

Han er rasende, ikke bare på grunn av plyndringene og ødeleggelsene i byen, men også fordi New Yorkere og folkene i bygningen hans er livredde over det som nå skjer.

- I natt var det helt kaos på gatene. Ungdommer knuste vinduer og brøt seg inn i butikkene. Og da jeg kom ut på gaten, sto politiet bare å så på dem. Jeg ble rasende og gikk bort til en politimann og sa; «hvorfor arresterer dere ikke disse personene?» De sa bare at de ikke arrestere folk, jeg ble helt paff, sier McNamara.

- Jeg gir guvernøren og borgermesteren skylden for dette. Politiet får ikke lov til å gjøre jobben sin, de får ikke lov til beskytte eiendom, de får ikke arrestere noen. Jeg mener borgmesteren bare bør gå av og la noen andre gjøre jobben, sier McNamara.

- Dette hadde ikke skjedd om vi hadde ledelsen i denne byen. Vi har ikke ledelse i denne byen lenger, sier han til Nettavisen.

Diamantforretningen er sperret igjen etter plyndringen. Mike McNamara har også hengt opp en plakat på døren, hvor det står: Don't bother, already looted. Nothing left here. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

McNamaras opplevelse fra natt til tirsdag er at politiet ikke tør å gjøre noe med demonstrantene og de som plyndrer, av frykt for selv å bli suspendert

- Borgermesteren sa det jo selv, da en politimann dyttet noen overende, denne politimannen ble satt under etterforskning. De kan ikke engang forsvare seg lenger, sier McNamara, som sier han nå bare stoler på Trump.

- Jeg håper vi får nasjonalgarden inn her i kveld, det var en jungel på utsiden i natt. Det var veldig skremmende, sier han.

- Ja, vi trenger militæret nå, sier en svart kvinne til Nettavisen som kommer bort midt under intervjuet.

- Vi trenger å gi disse folkene en lekse, sier hun.

Verken kvinnen og McNamara er i tvil om at det kreves hardere tak for å stoppe pøblene og plyndringene.

- Vi trenger at nasjonalgarden kommer hit, eller militæret. Om de hadde kommet rullende inn i byen, så ville mange folk jublet, folk er livredde, sier Mike McNamara.

Redde er også beboerne i bygget som han driver.

- De ble livredde av de som skjedde i natt. De er redde for at noen skal komme inn i boligene og plyndre der også. De er så redde at jeg nå har leid inn en væpnet vakt som skal sitte i resepsjonen vår de neste tre dagene, sier Mike McNamara.

Han sier de som plyndret butikken i natt, derimot ikke fikk noe med seg.

- Alle diamantene hadde blitt fjernet, de hadde blitt lagt i en safe på bakrommet. Men likevel brøt de seg inn jakten på diamantene, sier Mike McNamara.

- Har 20 ansatte som setter opp sponplater

Det som skjedde i natt, kan man også tydelig se resultatene av når man går nedover enkelte av gatene på Manhattan. Alle butikker er naturlig nok stengt fordi byen er under lockdown, men man kan også se at svært mange av luksusbutikkene nå har sperret igjen vinduene med store sponplater.

Noen kvartaler nedenfor der vi traff Mike McNamara, møter vi Darren Pettit (38), som laster sponplater ut av vanen sin.

- Jeg har nå 20 personer som er rundt og setter opp sponplater på butikken. Det er galskap det som nå skjer, sier Darren Pettit (38) til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Han driver et firmaet Streamstown Construction, og jobber nå med å sette opp sponplater rundt om på butikken over hele byen. Han og kollegene har mer enn nok å gjøre akkurat nå.

- Jeg har nå 20 personer som er rundt og setter opp sponplater på butikken. Det er galskap, det som nå skjer, sier han til Nettavisen.

- Denne plyndringen er forferdelig. Hvorfor gjøre dette, for hva da? Økonomien? Vi er allerede i resesjon. Dette kommer bare til gjøre det verre for alle, inkludert dem selv, sier Darren Pettit.

- Kanskje jeg skal flytte tilbake til Irland, det er tryggere der, sier Darren Pettit, og ler.

- De sier at nasjonalgarden kommer til New York i kveld, hvis militæret blir involvert, så kommer dette til å bli seriøst, legger han til.

- Donald Trump er et rasshøl

For de som kjenner Manhattan, er deler av byen nå ugjenkjennelig. Det er lite trafikk i gatene og de alle største og mest luksuriøse butikken Nettavisen gikk forbi på Manhattan, hadde sperret igjen både dører og vinduer.

- Det bare er trist, det som nå skjer. Dette går mange år tilbake, vi har vært et delt folk lenge, sier afroamerikaneren Alberto Wickhem (55) til Nettavisen.

- Donald Trump er et rashøl, unnskyld språket mitt. Han skapte alt dette, han skapte dette kaoset, sier Alberto Wickhem (55) til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Han jobber som vakt i IBM-bygget på Manhattan. Vi treffer ham like over gaten fra IBM-bygget, der butikken til Dior og Chanel er sperret igjen.

- Det vi ser nå er galskap, nok er nok. Volden, det som skjer over hele verden, og det som skjedde i Minnesota. Man kan ikke bare ta livet av en person på den måten. Nei, alt er bare trist, sier Wickhem (55) til Nettavisen.

- Jeg synes også synd på alle disse bedriftene som har måttet stenge ned. Og nå bryter folk seg også inn. Det er bare trist. Det er 2020 og vi har dette viruset i i tillegg, Nei, det er bare trist, sier Wickhem (55) til Nettavisen.

Se video av intervjuet her:

Hva synes du om president Donald Trump midt oppe i dette?

- Han er et rasshøl, unnskyld språket mitt. Han skapte alt dette, han skapte dette kaoset. La oss se hva som vil skje de neste dagene og om portforbudet hjelper, la oss se om det roer seg ned. Se på butikkene her, det er bare svært trist, sier han til Nettavisen.