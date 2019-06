Poker-reklamen må bort for å verne de som sliter

I Norge har vi lang tradisjon for å sette hensynet til sårbare grupper foran penger og profitt. Derfor forsvinner reklamen for utenlandske pengespill.

Tidligere i år la regjeringen frem et forslag som vil sette en stopper for utenlandsk pengespill-reklame på TV.

Da kulturminister Trine Skei Grande la frem forslaget, sa hun at «hensynet til de som sliter med pengespillproblemer og deres pårørende, må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser». Vi er utrolig glade for at regjeringen har tatt dette viktige verdivalget.

I Norge er det bare Norsk Tipping og Rikstoto som har lov til å reklamere for pengespill, men utenlandske spillselskaper har i mange år omgått norsk lovgivning ved å sende fra utlandet. Selskapene markedsfører i stor grad spill med svært høy risiko for avhengighet.

Flere får gode liv

Kasinospill, poker og oddsspill hos uregulerte aktører er de spillene som oftest blir oppgitt som problemspill hos Hjelpelinjen: Hele syv av ti samtaler om pengespill handler om spill som tilbys av utenlandske selskaper.

Virkemidlene som brukes, særlig bonus- og freespins-tilbud, har spesielt stor effekt på gruppa som er sårbare for å utvikle problemer. Det er alvorlig når vi vet at halvparten av de som spiller på utenlandske nettkasinoer er risiko- og problemspillere. Derfor har ikke Norsk Tipping lov til å drive med denne typen reklame.

Forsvinner den ulovlige reklamen, vil vi kanskje bli spart for tragiske historier som den om Ståle Matre, tobarnsfaren som var på nippet til å ta sitt eget liv på grunn av spilleavhengighet og milliongjeld. Da vil forhåpentlig tallet på over 120.000 nordmenn som sliter med pengespill reduseres. Slik at flere får et godt liv som ikke er preget av gjeld og skam.

Nordmenn er lei av spillreklame

Folk flest er skikkelig lei av reklame for pengespill. En undersøkelse fra Norsk Tipping viser at 86 prosent mener det er for mye pengespillreklame på TV, og åtte av ti er enig i at reklame for nettkasino bør forbys.

Da er det bra at regjeringen lytter og «stenger krana» for utenlandsk spillreklame, slik kulturministeren uttrykte det.

I dag er siste frist for å sende inn høringssvar i forbindelse med regjeringens forslag. Alt tyder på at loven endres, slik at vi slipper å bli bombardert med tusenvis av pengespillreklamer hver gang vi skrur på TVen.

Fordi i norsk spillpolitikk veier hensynet til sårbare spillere tyngre enn profitt.