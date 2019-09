Polart lavtrykk kommer med til dels store snømengder

Meteorologen venter lokalt store snømengder mandag og tirsdag. Gult farevarsel for flere fylker.

OSLO (Nettavisen): Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Trøndelag, Oppland og Hedmark får mandag stifte bekjentskap med et polart lavtrykk med mye snø - og vind opp i storm styrke på de mest utsatte stedene. Onsdag denne uka kommer et væromslag, og inn mot helga bygger et høytrykk seg opp over Nord-Norge. Se hvem som har det beste og verste været i vente denne uka.

Farevarsel for mye snø

- Det mest alvorlige været denne uka er det Nordmøre som får i dag, mandag, når det polare lavtrykket kommer inn over i løpet av ettermiddagen. Det blir en god del nedbør som snø mange steder, og lavtrykket kan gi kortvarig liten storm på utsatte steder , sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til Nettavisen.

Klokka 10 forteller hun at lavtrykket er i ferd med å komme inn over land i Ålesund med nedbør som hagl.

- Vinden vil avta når lavtrykket kommer inn over land, men temperaturene ventes ikke å gå opp igjen, så det kan fortsette å komme snø, sier meteorologen.

Meteorologisk institutt har ute farevarsel for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og fjellet i Sør-Norge.

Snøgrensene varierer. I Møre og Romsdal ventes det snø ned på 200-500 meters høyde. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Fylkesvei 51 over Valdresflye mandag formiddag. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Venter snø ned i 200 meters høyde

«Det ventes snøbyger i indre og høyereliggende strøk. Det kan komme 10-20 centimeter på 24 timar, lokalt 20-40 centimeter. I fjellområdene i Møre og Romsdal ventes mer snø, lokalt over 50 centimeter på 24 timer», heter det i farevarselet for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Thaule sier snøgrensene er litt ulike fra sted til sted, lavest i Møre og Romsdal. Her ventes det snø ned mot 200-500 meter over havet.

På kysten av Møre og Romsdal ventes kortvarig storm utsatte steder.

Væromslag onsdag

Onsdag venter meteorologen et væromslag som vil merkes flere steder i landet. Det blir gradvis bedre vær, og vinden minker også.

- Inn mot helga venter vi tørrere vær. Det blir kanskje en og annen byge, men ikke de store mengdene, sier Thaule.

- Østlandet får litt nedbør nå i starten av uka, men det gir seg etterhvert, og lengst i sør blir det ikke så verst. I Nord-Norge ser det ut til at Helgeland får det beste været fra onsdag. Det blir lettere vær over hele linja fra onsdag, men fortsatt ventes nordavind, sier meteorologen.

Høytrykk nærmere helga

Værutsiktene inn mot helga er ennå usikre, men prognosene så langt tyder på at deler av Nord-Norge har gode utsikter:

- Når vi nærmer oss helga, er det et høytrykk som bygger seg opp over Nord-Norge. Det ser ut til å bli nokså bra vær sør i Nordland og i Trøndelag, men dette er ennå langt fram, understreker meteorologen.