Polen stenger ukrainsk aktivist ute fra hele EU

Polske myndigheter mener en ukrainsk aktivist er en fordekt russisk agent og bruker Schengen-regelverket til å stenge henne ute fra EU.

Kritikere av den polske regjeringen mener at myndighetene misbruker systemet for å skremme politiske motstandere.

Aktivisten Lyudmyla Kozlovska og hennes polske mann, Bartosz Kramek, er overbevist om at de blir straffet for sin åpne kritikk av den nasjonalistiske regjeringen.

Kozlovska leder en organisasjon med kontorer i Warszawa, Brussel og Kiev, Open Dialog Foundation. Hun opplyser at gruppen arbeider med å fremme demokrati i Ukraina, Kasakhstan og Moldova.

Putin

Kozlovska sier at et av prosjektene er å drive lobbyvirksomhet i EU for å få vedtatt sanksjoner mot personer som står nær president Vladimir Putin. Etter at det konservative nasjonalistpartiet Lov og Orden kom til makten i 2015, har ekteparet også rettet sin virksomhet mot den omstridte reformen av det polske rettsvesenet.

Kozlovska sier at de blir utsatt for økende press fra medlemmer av regjeringspartiet og fra nett-troll som beskylder dem for å ha tette forbindelser til Kreml.

– Vi blir utsatt for en svertekampanje. Hvis jeg er russisk agent, hvorfor arbeider jeg for å få folk rundt Putin satt på sanksjonslisten? Dette er nonsens, sier Kozlovska.

Strammer inn

Mandag fikk hun beskjed fra den interne sikkerhetstjenesten om at det hersket «alvorlig tvil» om finansieringen av hennes arbeid. Hun fikk derfor ikke innvilget tillatelse til langvarig opphold i Polen.

Tidligere i august ble hun stanset på Zaventem flyplass i Brussel etter å ha kommet fra Kiev. Hun ble holdt i forvaring over natten og sendt tilbake tidlig neste morgen. Belgiske myndigheter stanset henne etter at Polen hadde lagt navnet inn i Schengen-samarbeidets database, Schengen Information System.

Beslutningen tvinger nå ekteparet til å leve hver for seg, eventuelt at Kramek flytter til kona i Kiev. De er overbevist om at den polske regjeringens begjæring om at hun utestenges fra Schengen-området, skyldes et manifest som Kramek publiserte i fjor, der han oppfordret til sivil ulydighet.

(©NTB)

Mest sett siste uken