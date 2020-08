Politi og kommune fornøyd med ungdommene

Flere badet og solte seg på Sørenga lørdag, men politiet får færre meldinger nå enn tidligere.

Denne uken bestemte Oslo kommune å sette inn ekstra vakter i byens parker og badesteder.

– Vi kan ikke ha russetreff-aktige tilstander i Oslo nå. Det vi trenger er festvett, sa Johansen på en pressekonferanse tirsdag, der Oslo kommune la fram en lang rekke tiltak for å bremse den siste tidens oppblomstring av koronasmitte.

Vekterne, som kommunen har bestilt fra Securitas og Scan kontroll, har i utgangspunktet ikke noen utøvende makt, forteller Oslo kommune til Nettavisen:

– Vektere på bestilling fra Bymiljøetaten skal være synlige og veilede publikum i de aktuelle anleggene slik at de på best mulig måte kan følge gjeldende smittevernregler. Vekterne eller andre ansatte i bymiljøetaten tar kontakt med politiet dersom aktivitet i parkene eskalerer og er et tydelig brudd på smittevernreglene, uttaler kommunikasjonsrådgiver Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Solhungrige badegjester

Det tok litt tid, men da solen endelig skinte frem i Oslo lørdag ettermiddag var folk begynt å strømme til badestedene.

19-åringene Christian Fjeldberg, Frøya Karlsen og Henriette Joa Dahl var blant dem som hadde tatt turen til Sørenga lørdag:

– Da været snudde for en time siden, da begynte folk å strømme på, når solen kommer og det blir varmt, sier Joa Dahl til Nettavisen.

Til tross for væromslaget er det ikke flere folk enn at de stort sett holder seg innenfor de sekskantede sonene som Bymiljøetaten har teipet opp. Det gjør også de tre vennene:

– Da vi kom hadde vi glemt at det var sånne soner. Da satt alle andre innenfor, og vi ble litt sånn: «Skal vi legge oss utenfor eller ikke?», sier Fjeldberg.

GOD AVSTAND: De fleste badegjestene holdt god avstand på Sørenga lørdag. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

– Hvorfor vurderte dere det?

– Dette er jo ikke akkurat den beste plassen på stedet, ler Fjeldberg, og henviser til at de har fått plass i skyggen - for sikkerhets skyld rett bak et skilt som oppfordrer til smittevern.

– Men jeg vurderte aldri ordentlig å legge meg et annet sted, sier Fjeldberg pliktoppfyllende.

– Vi prøver å ta hensyn til andre og hverandre, forteller Joa Dahl, mens Karlsen legger til at det eneste som kan være problematisk er hvis de skal gå forbi folk på vei for å ta seg en dukkert.

De har ikke lagt merke til at vaktholdet fra kommunens side er blitt intensivert:

– Jeg har ikke akkurat sett noen bli kastet vekk, sier Fjeldberg.



– Man føler seg nok tryggere innenfor en sånn sone enn utenfor, sier Joa Dahl.

Nettavisen har forsøkt å få svar fra Securitas på hva som skjer dersom noen beveger seg utenfor boksen, men foreløpig ikke fått noe svar.



Får skryt

Denne uken har det vært mye fokus på drikking og store folkeansamlinger i de store byene.

Stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen, skryter av at de har fått mye færre meldinger nå enn i starten av uken:

– Fellesinnsatsen og budskapet som har kommet ut gjennom uka har blitt mottatt av publikum på en god måte. Samtidig så har politiet intensivert fokus og innsats mot den utfordringen. Det vi ser er at det er mindre drikking i offentlig rom nå, enn da vi startet uken på mandag. Fadderorganisasjonene har tatt ansvar og fått alkoholkonsumet i offentlig rom ned den siste uka, sier Nilssen til Nettavisen.

Lørdag ettermiddag var driftsleder i Bymiljøetaten, Salim Yildiz, på plass på St. Hanshaugen i Oslo. Han forteller at folk er flinke til å høre på bybetjentene:

– Stort sett så gjør de det. Det er nesten som at de forventer at vi kommer og informerer dem om koronatiltakene. Så når vi informerer om en-meters-tiltaket så føyer de seg etter vår anbefaling, sier han til Nettavisen.

Dette gjelder også hvis det er en gjeng på mer enn 20 personer som er samlet:

– Ja, hittil er det ingen som har nektet å flytte seg. Vi har ikke hatt problemer med det foreløpig.

– Den ølen du drikker i parken kan bli svært dyr, sa Raymond Johansen tidligere denne uken. Hva skjer i praksis dersom noen av dere i bypatruljen ser noen som drikker?

– Vi har ingen sånn myndighet. Det eneste vi går og informerer om er koronatiltakene om avstandsreglene. Det er politiets jobb å håndheve alkoholdrikking i parkene.

– Så dere sier ikke ifra til politiet, for eksempel, hvis dere ser noen?

– De har vel egne rutiner for det. Vi ringer politiet hvis vi ser en større ansamling som ikke føyer seg etter en-meters-regelen. Hovedhensikten med vår tilstedeværelse er at vi går rundt med disse gule vestene, vi skal observere og rapportere videre, også skal vi bli observert! Når vi blir observert så kan det skape trygghet hos befolkningen, samtidig så kan vi få henvendelser til oss om veibeskrivelser og andre typer spørsmål. Da har man gjort en god jobb som bybetjent, sier Yildiz.

Anmelder

Politiet samhandler med kommunen hvis de har ressurser til det, forklarer Nilssen.

– Politiets innsats i Oslo er rettet mot ordensforstyrrelser som er politioppgaver. Når det sammenfaller med smittevern så er det politiets oppgave. Vi har et veldig godt samarbeid med Oslo kommune. Det vi ser er at når vi kommer til et sted der kommunens representanter har kontaktet oss, så etterkommer de aller, alle fleste så og si umiddelbart politiets oppfordringer og sprer seg.

– I de aller fleste tilfeller? Hva skjer hvis det ikke skjer?

– Hvis vi ikke får noe gehør, eller treffer på de samme om og om igjen så er det neste skrittet å anmelde for for eksempel drikking på offentlig sted.

Forsterket vakthold i parkene er bestilt i første omgang ut august.