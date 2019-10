Politiaksjon på skole

Bevæpnet politi rykket ut til Askim ungdomsskole i Østfold.

– Det dreier seg om en elev som har ytret seg på nettet, sier innsatsleder Ole Juelsen i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Denne eleven er pågrepet.

Politiet opplyser på Twitter at trusselen gjaldt en mulig skoleskyting. Den pågrepne er mindreårig gutt ved Askim ungdomsskole. Trusselen ble fremsatt på sosiale medier.

To ambulanser ble sendt til skolen som beredskap, men politiet skriver at det aldri var fare for liv eller helse, og at pågripelsen gikk rolig for seg.