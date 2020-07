Politianmeldte fuglekikker - nå risikerer hun fengsel

SIKTET: Videoen av kvinnen som raser mot en mann i Central Park og ringer politiet og anmelder ham for trusler har gått viralt i USA. Nå er kvinnen siktet for falsk forklaring. Foto: Faksimile

Kvinnen som politianmeldte en fugleinteressert mann i Central Park i New York for trusler er nå siktet for falsk forklaring.

- Jeg skal fortelle dem at det er en afro-amerikansk mann som truer meg på livet! sier den opprørte kvinnen i Central Park i New York. Se video av opptrinnet i Central Park her: Videoen av opptrinnet ble postet på Facebook 25. mai, samme dag som George Floyd ble drept under en politiarrestasjon i Minneapolis. Siden har den fått stor oppmerksomhet og blitt sett på som et eksempel på hverdagsrasismen som rammer svarte amerikanere. En kvinne, Amy Cooper, var ute og luftet hunden og fikk beskjed fra fugleinteresserte Christian Cooper (de to er ikke i slekt) om at alle hunder måtte holdes i bånd i området. Da startet krangelen mellom de to. Opptrinnet, som Christian Cooper (57) filmet med sitt mobilkamera, endte med at kvinnen anmeldte ham til politiet. BLE ANMELDT: Christian Cooper (57) er fugleinteressert og oppsøker området The Rambler i Central Park for å se på fugler. Det var her opptrinnet med den 41 år gamle kvinnen fant sted. Foto: Privat Overfor politiet hevdet kvinnen at hun ble truet av en afroamerikansk mann. Videoen ble spredt viralt i USA. Den har allerede ført til at hun mistet jobben sin, og nå risikerer hun fengsel i opp til ett år, melder NTB. Opptrinnet skjedde i en del av Central Park som kalles The Ramble og som tiltrekker seg mange fugleinteresserte. Her er det båndtvang. Les også: Republikansk super-pac: - Donald Trump er en fare RINGER POLITIET: Dette bildet er hentet fra videoen som ble publisert 25. mai og viser Amy Cooper som ringer politiet. Foto: Christian Cooper (AP)

