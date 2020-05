Politibetjent: – Manshaus fremsto som et barn

En av politibetjentene som snakket med Philip Manshaus ved moskeen i Bærum, mener 22-åringen tidvis fremsto som et barn etter pågripelsen.

– Jeg oppfattet ham som et barn som var usikker og redd, men som samtidig hadde vist både handlingskraft og evne til å gjennomføre ting, sa politibetjenten som torsdag ettermiddag vitnet over telefon under rettssaken i Asker og Bærum tingrett.

Politimannen var en av de første som snakket med Manshaus etter angrepet på Al-Noor islamic Centre.

– Han fremsto som et barn i de situasjonene der jeg viste ham omsorg. Da jeg tørket blod av ansiktet hans eller ga ham vann. Det var i de korte øyeblikkene hvor jeg så et glimt av sårbarhet, sa betjenten.

Manshaus sa også, ifølge vitnet, at de var i fare, og at de måtte komme seg vekk.

– Det fremsto som han mente det han sa. Jeg oppfattet det som at han mente at hvis jeg ønsket å bevare livet mitt, så måtte vi dra derfra, sa han.

– Den første følelsen jeg fikk, var: Det er en bombe her, og jeg må agere for at ikke menneskeliv skal gå tapt, sa betjenten.

