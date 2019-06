Politibetjent hadde fri – ble helt da brann brøt ut i nabolaget

Hagop Cigercioglu blir hyllet etter han bidro til å reddet en person fra brennende hus.

LOS ANGELES (Nettavisen): Én person ble skadet da en eksplosjon oppstod i en enebolig i Ridgefield i New Jersey på mandag, skriverABC7.

Utfallet kunne imidlertid vært verre. En mann var fanget under ruinene og kunne mistet livet om ikke det var for en oppmerksom politibetjent.

Det var en voldsom eksplosjon som oppstod i eneboligen mandag. Røyken fra brannen som oppstod kunne sees fra mange kilometer unna, og flere hus i nærheten ble rystet.

Vitner har beskrevet lyden av eksplosjonen som om et fly skulle krasjet, og flere løp for å komme i sikkerhet. En nabo forteller at smellet slo ham i bakken.

- Jeg jobbet i hagen og så over gjerdet. Da så jeg at det ikke var noe hus der i det hele tatt. Det hadde blitt jevnet med jorden. Jeg trodde ikke min egne øyne, fortalte naboen til ABC7.

Politibetjenten Hagop Cigercioglu bor i nabolaget. Han hadde fri den dagen, men stormet mot åstedet da han hørte eksplosjonen.

- Du kommer inn i en modus der en bryter blir skrudd på og du er bare innstilt på å redde liv, sa Cigercioglu i etterkant av hendelsen, ifølge CBS.

HELT: Hagop Cigercioglu under en pressekonferanse i forbindelse med hendelsen. Foto: Skjermdump CBS

Cigercioglu hørte en lyd da han ankom det brennende åstedet, og fant mannen under en stor en stor planke. Politibetjenten begynte arbeidet med å få mannen ut, og fikk etter hvert hjelp av øvrige redningsmannskaper som raskt hadde ankommet.

- Vi klarte å fjerne noe av treverket slik at det ble et stort nok hull. Jeg og flere betjenter hjalp ham komme seg ut av huset, fortalte Cigercioglu på en pressekonferanse.

- Jeg ba han krype til meg. Han brukte all energi han hadde for å komme seg ut av huset. Etter hvert kollapset han og vi fikk dratt ham ut, la han til.

Hagop Cigercioglu har blitt hyllet som en helt etter hendelsen. Myndighetene har uttalt at Cigercioglus handlinger reddet livet til mannen som var fanget av restene av sitt eget hus.

Det er ikke bekreftet hva som forårsaket eksplosjonen, men det har blitt opplyst at brannmannskapene fikk utfordringer med å slukke brannen på grunn av en gasslekkasje. En etterforskning er satt i gang for å finne brannårsaken.

Én person fra brannvesenet ble fraktet til sykehus på grunn av overoppheting, og to politibetjenter ble behandlet for mindre skader. Noen hus i nærheten fikk også mindre skader.

Med tanke på den kraftige eksplosjonen, er det mange som priser seg lykkelig for at skadene ikke ble verre.

- Dette er en trist situasjon. Heldigvis for området kunne det vært veldig mye verre, uttalte Ridgefield-ordfører Anthony Suarez i etterkant av hendelsen, ifølge ABC News.