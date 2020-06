Politibetjent har fått sparken etter at mann ble skutt i Atlanta

En politibetjent har fått sparken og en annen er tatt ut av tjeneste etter at en mann ble skutt og drept av politi utenfor en hurtigmatrestaurant i Atlanta.

Politibetjenten som har fått sparken, ble ansatt i oktober 2013. Kollegaen som er tatt ut av tjeneste, ble ansatt i september 2018.

Politiet har også offentliggjort opptak fra uniformskamera og bilkamera fra begge betjentene.

Se video av hendelsen her. Nettavisen advarer om sterke bilder:

Beslutningen natt til søndag ble tatt etter at Atlantas politisjef Erika Shields gikk av lørdag kveld etter den fatale skytingen kvelden før.

27 år gamle Rayshard Brooks ble skutt og drept etter å ha satt seg til motverge da han skulle pågripes i en bil utenfor en hurtigmatrestaurant tilhørende kjeden Wendy's.

Ett døgn etter at den svarte mannen ble skutt, demonstrerte folk utenfor restauranten. Senere lørdag kveld sperret de av en hovedvei og satte fyr på restauranten.

Restauranten sto i brann i 45 minutter. Klokken 23.30 var brannen slukket, men da var bygningen redusert til kullrester.

Var ruset og sov i bil

Brooks var en firebarnsfar. Han hadde feiret datterens åtteårsdag fredag, opplyser familiens advokat L. Christ Stewart.

Senere fredag ble Brooks funnet sovende i en bil som sto i Wendy's-restaurantens drive-thru og sperret for andre kunder. Politiet ble tilkalt.

En av politibetjentene banket på bilvinduet. De foretok promilletest. Brooks var beruset. Politiet forsøkte å pågripe ham for å sette ham i varetekt. Forsøket resulterte i at Brooks satte seg til motverge. En av politibetjentene brukte et elektrosjokkvåpen på ham, uten at det stanset ham. 27-åringen klarte deretter å ta elektrosjokkvåpenet fra en av betjentene og begynte å løpe fra stedet, viser kameraopptak fra stedet.

– Betjentene fulgte etter Brooks til fots, og under jakten snudde Brooks seg og rettet elektrosjokkvåpenet mot den ene av dem. Politimannen skjøt og traff Brooks, heter det i en uttalelse fra Georgia Bureau of Investigation (GBI), delstatens kriminalpolitisentral, som har iverksatt etterforskning av saken.

GBI-sjef Vic Reynolds sier at det ble avfyrt tre skudd mot Brooks.

Brooks ble sendt til sykehus. Der ble han operert, men han døde etter operasjonen. En politibetjent ble skadd i hendelsen.

– Uberettiget maktbruk

Atlantas ordfører Keisha Lance Bottoms kunngjorde politisjef Erika Shields' avgang lørdag ettermiddag. Shields bestemte seg selv for å gå av, men hun går over i en annen og foreløpig ikke bestemt stilling i Atlanta-politiet, uttalte Bottoms. Rodney Bryant overtar som midlertidig politisjef inntil Shields' etterfølger er utpekt.

Bottoms ba lørdag om at politibetjenten som skjøt Brooks, måtte få sparken umiddelbart.

– Jeg tror ikke at dette var berettiget bruk av dødelig makt, sa Bottoms.

Brooks-familiens advokat mener politimannen som skjøt, bør siktes for uberettiget bruk av dødelig makt.

– Man kan ikke få begge deler i politiet. Man kan ikke si at et elektrosjokkvåpen er et ikke-dødelig våpen, men at når en afroamerikaner tar det og løper av gårde med det, så er det blitt til et dødelig våpen som berettiger bruk av dødelig vold, sier Stewart.

Blant demonstrantene lørdag kveld var flere av Brooks' familiemedlemmer, blant dem Crystal Brooks, som sier at hun er Brooks' svigerinne.

– Han skadet ikke noen. Politiet gikk bort til bilen, og selv om bilen var parkert, dro de ham ut av bilen og innledet basketak med ham, sier hun, og legger til:

– Ja, han tok elektrosjokkvåpenet, men han bare tok det og løp, sier hun.

Krever svar

Hendelsen skjedde mens spenningsnivået er svært høyt i mange amerikanske byer etter store protester mot politivold og rasisme knyttet til George Floyd-saken.

– Folk er opprørt. De vil vite hvorfor deres kjære bror Rayshard Brooks ble skutt og drept når han sov i passasjersetet og ikke gjorde noe som helst, sa Gerald Griggs i borgerrettighetsorganisasjonen NAACP lørdag.

Han mener politiet kunne ha fått 27-åringen under kontroll med ikke-dødelige virkemidler.

GBI-sjef Reynolds sa lørdag at hans agenter skal presentere resultatet av etterforskningen overfor Fulton-fylkets påtaleansvarlig Paul Howard. Howards kontor skal deretter beslutte om noen av politifolkene skal siktes.

Howard sa lørdag at hans kontor allerede har igangsatt en omfattende og uavhengig etterforskning av hendelsen, uten å måtte vente på GBIs funn først.

Politisjefen støttet demonstranter

Shields, som var politisjef i Atlanta i mindre enn fire år, ble dagene etter Floyds dødsfall i forrige måned hyllet. Hun sa at de involverte Minnesota-politifolkene burde fengsles. Shields deltok også i en Floyd-støttedemonstrasjon i Atlantas sentrum der hun sa til demonstrantene at hun hadde forståelse for deres frustrasjon og frykt.

Hun stilte seg også ved ordfører Bottoms' side da ordføreren i en følelsestung tale ba demonstrantene om å dra hjem for å unngå at demonstrasjonen skulle få en voldelig avslutning.

Noen dager senere ga Shields to politifolk sparken og satte tre andre ut av tjeneste etter at de ble avdekket på et videoopptak 30. mai i en konfrontasjon med to høyskoleelever hvis bil sto fast i trafikken som følge av protestene.

Politiet skjøt med elektrosjokkvåpen mot de to studentene og dro dem ut fra bilen. Det ble senere tatt ut siktelser mot seks politifolk, noe Shields satte spørsmålstegn ved.

Brooks-skytingen to uker senere førte til at det ble satt nye spørsmålstegn ved Atlanta-politiet. Shields sa lørdag at hun valgte å gå av fordi hun har dyp kjærlighet overfor byen og dens politi.

– Det er på tide at byen ser fremover og bygger opp tillit mellom politi og lokalsamfunnet, sa Shields.

(©NTB)