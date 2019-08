Politibetjent som avfyrte skudd mot bil tas ut av tjeneste

– Vår vurdering er at omstendighetene rundt avfyring av skuddene ikke er i henhold til våre rutiner og instrukser.

(Romerikes Blad): I forbindelse med en biljakt som startet på Romerike 6. august ble det avfyrt to skudd mot bilen fra politipatruljen.

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker og tjenestepersonen er suspendert inntil videre mens saken er under etterforskning, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Øst politidistrikt har rutinemessig gjennomgått hendelsen og vår vurdering så langt er at omstendighetene rundt avfyring av skuddene ikke er i henhold til våre rutiner og instrukser. Samlet sett mener vi at dette kan gi grunnlag for suspensjon og tjenestepersonen er derfor midlertidig tatt ut av tjeneste. Suspensjonen vil bli behandlet i ansettelsesrådet 23. august, sier visepolitimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Politibetjenten blir nå ivaretatt av kollegastøtte og nærmeste leder.

Startet på Jessheim

Forfølgelsen av bilen startet da de ansatte ved en byggevarekjede på Jessheim kontaktet politiet. En mann og en kvinne i 20-årene fra Romerike skal da ha forsøkt å lure til seg varer ved å oppgi falskt navn/firmanavn ved utsalgsstedet.

Da politiet fikk stanset bilen – en Volkswagen Crafter – på E6 ved Jessheim og gikk ut for å konfrontere de mistenkte, ble de rygget på.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt opplyste samme kveld som skytingen fant sted at skuddene skal ha kommet som følge av at politiet opplevde det som at det var fare for liv og helse.

– De opplevde det som om de var i livsfare, sa han ifølge Dagbladet og opplyste at tjenestemennene ikke var tatt ut av tjeneste, da hendelsesforløpet for politiet framsto som ganske ubestridt.

– De hadde god grunn; de risikerte å få en svær varebil i fanget.

Senere ble de to i bilen pågrepet på Skjetten. Begge er kjenninger av politiet.

Spesialenheten går igjennom saken

Spesialenheten for politisaker opplyste overfor Romerikes Blad mandag at de på fredag mottok en henvendelse fra politimesteren i Øst politidistrikt angående skyteepisoden.

– Vi ble varslet om hendelsen samme dag, men på grunn av at ingen ble skadd eller døde som følge av skuddene ble det ikke iverksatt en straksetterforskning. Slike hendelser blir heller ikke etterforsket med mindre politimesteren leverer oss en anmeldelse, noe som skjedde på fredag, opplyser fungerende avdelingsleder ved Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Øst-Norge, Marit Storeng.

Spesialenheten skal nå gå gjennom saken før de vurderer om den skal etterforskes.

– Når og eventuelt om det blir en etterforskning er umulig for meg å si på nåværende tidspunkt, sier Storeng.