Politibil kolliderte med personbil

En mann er sendt til sykehus med lettere skader etter å ha kollidert med en politibil under utrykning. To politimenn er sendt til sykehus for sjekk.

Politibilen var på vei til en annen ulykke da den kolliderte på Nordbyveien på Skjetten, skriver Romerikes Blad. Politiets operasjonssentral ble varslet om ulykken klokken 20.

Føreren i den andre bilen, en mann i 20-årene, ble sendt til Ullevål sykehus. Der opplyses det at han slapp fra kollisjonen med lette skader.

– Han var oppegående etter ulykken, forteller operasjonsleder Alexander Østerhaug i Øst politidistrikt.

Det var to tjenestemenn og en hund i politibilen. Politifolkene ble sendt til Akershus universitetssykehus.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om ulykken.

