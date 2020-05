Politibiler kjørte på demonstranter i New York

To politibiler kjørt rett inn i en gruppe demonstranter i Brooklyn i New York sent lørdag kveld, og opptak av hendelsen er spredt i sosiale medier.

Demonstranter hadde blokkerte gata og filmopptak viser hvordan de to politibilene øker farten og kjører rett inn i menneskemengden. Det er uklart om noen kom til skade.

Protestene mot politivold har nå vart i tre dager i New York. Flere politibiler er satt i brann og lørdag kveld ble over 100 demonstranter anholdt av politiet, ifølge NBC News.

Blant dem som reagerer sterkt på politiets håndtering av demonstrasjonen, er demokraten Alexandria Ocasio-Cortes.

– Ingen har lov til å kjøre en stor firehjulstrekker rett inn i en menneskemengde, tvitrer hun.

Demonstrasjonene brøt ut i kjølvannet av at den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde etter en hardhendt pågripelse i Minneapolis.

Flere skadde

Flere personer er skadd og en person er drept i opptøyene lørdag.

En politistasjon i Ferguson Missouri er lørdag evakuert. Demonstranter gikk sent lørdag kveld til angrep på politistasjonen, og ifølge CNN ble det kastet stein og brukt fyrverkeri mot politifolkene, som valgte å evakuere bygningen.

Utenfor Det hvite hus ble et reportasjeteam fra Fox News, som sendte direkte fra protestene utenfor Det hvite hus, angrepet av demonstranter. Teamet måtte flykte fra stedet.

Demonstrantene gikk også løs på flere av bilene til Secret Service utenfor Det hvite hus, der nasjonalgarden er satt inn og lufta var fylt av tåregass.

I flere byer er det erklært unntakstilstand. Butikkjeden Target har besluttet å stenge 175 av sine butikker i USA som følge av opptøyene. Kjeden er den nest største lavpriskjeden i USA og har hovedkvarter i Minneapolis. I en kunngjøring gjengitt av CNN opplyser de at dette skjer av hensyn til de ansattes sikkerhet.

Kritiserer Trump etter samtale

George Floyds bror, Philonise Floyd, stilte lørdag opp i et intervju med MSNBC, der han forteller om misnøye etter å ha snakket med USAs president Donald Trump.

I intervjuet forteller han at han har snakket med både Joe Biden og Trump.

- Praten med Trump var så rask. Han ga meg ikke en gang muligheten til å snakke. Han bare skjøv meg bort som om han sa «jeg vil ikke høre det». Jeg sa bare at jeg ønsket rettferdighet. At jeg ikke kan tro at moderne lynsjing i fullt dagslys, sier Philonise Floyd.

Trump: - Fryktelig

Presidenten har tidligere selv sagt at han har snakket med familiemedlemmer av avdøde Floyd.

– Jeg snakket med familiemedlemmer, fantastiske mennesker, sa Trump.

– Jeg bare uttrykte min sorg. At det var en fryktelig ting å være vitne til. Det så ikke ut som det var noen unnskyldning for det, sa Trump om videoen som viser hvordan politiet holder Floyd nede i bakken med kneet mens han trygler om å få komme løs fordi han ikke får puste.

Trump sa at familien sørget tungt og at han kunne se at de elsket broren sin.

Parallelt med at Trump fortalte at han har snakket med Floyds familie, bygget demonstrasjonene i Washington seg opp og ble såpass agitert rundt Det hvite hus at den amerikanske sikkerhetstjenesten rundt presidenten til slutt så seg nødt til å låse og stenge av pressesenteret i Det hvite hus.

