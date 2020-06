Politidirektoratet vil ha gransking av Jensen-saken

Politidirektoratet ønsker en gransking av Eirik Jensen-saken. – Vi må tørre å se på oss selv, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble fredag 19. juni dømt til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Politidirektoratet ønsker en gransking av saken, opplyser politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

– Det er en eksepsjonelt alvorlig sak, som involverer en betrodd medarbeider i politiet. Dommen er ikke rettskraftig ennå, men det er klart at vi må tørre å se på oss selv. Så saken må evalueres. Og kanskje særlig ut fra et ledelsesperspektiv – hvordan kunne Jensen få holde på i så mange år, med så alvorlige straffbare forhold, uten at vi evnet å fange det opp eller gripe fatt i det? sier Bjørnland til kanalen.

Se de dramatiske sekundene etter at Eirik Jensen fikk dommen:

– Vi jobber nå med å finne fram til enkeltindivider, og det kommer til å bli med også et betydelig eksternt bidrag – som kan bidra inn i et utvalg med tanke på læring, legger hun til.

Jensen har anket lagmannsrettens dom på stedet. Medtiltalte Gjermund Cappelen fikk en betydelig strafferabatt og ble dømt til 13 års fengsel. Han har tatt betenkningstid.

(©NTB)