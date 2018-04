Politidirektøren vil ha sikre retrettordninger for landets politimestre

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ber regjeringen sikre landets politimestre relevante retrettstillinger når åremålene deres går ut etter seks eller tolv år.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet i mars, som Dagens Næringsliv har fått innsyn i, tar Humlegård til orde for at man må kunne tilby avgåtte politimestre retrettstillinger når åremålene deres utløper. Også riksadvokat Tor-Aksel Busch stiller seg bak politidirektørens initiativ, skriver avisen.

Bakgrunnen var utlysningen av de ledige stillingene politimesterembetene i Oslo og Tromsø som hadde søknadsfrist 13. mars.

Alle landets politimestre tjener nå over 1,1 millioner kroner etter den siste reformen i politiet. Aller mest tjener politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, som har en årslønn på nesten 1,6 millioner kroner. Humlegård sier til avisen at det ikke er spørsmålet om å beholde samme lønnsnivå som ligger bak brevet om å sikre politimestrene en retrettstilling.

Humlegård argumenterer også for at søkergrunnlaget vil bli bedre dersom søkere til ledige politimesterstillinger vet de er sikret en annen stilling når åremålet går ut.

– Med dagens system uten mulighet for retrettstilling, er vi bekymret for at vi kan miste gode og velkvalifiserte søkere, skriver politidirektøren i brevet.

– Påtalemyndigheten skal være politisk uavhengig. De eneste i påtalemyndigheten som ikke har fast jobb er politimesterne, som skal ha en uavhengighet og ikke kunne mistenkes for å ta populære avgjørelser for å få videreført sitt åremål, sier politidirektøren til Dagens Næringsliv.

