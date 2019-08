Politiet: - Anser det som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live

Med bakgrunn i mangelen på livsbevis regner politiet det fortsatt som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen fra Lørenskog er i live.

LILLESTRØM (Nettavisen): Det opplyste politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag. Tidligere på dagen ble det kjent at de angivelige kidnapperne hadde kontakt med familien 8. juli.

Mandag varslet både politiet og bistandsadvokat for familien Hagen, Svein Holden, at det ville bli holdt en pressekonferanse tirsdag.

På bistandsadvokatens pressekonferanse fortalte Holden at de har fått beskjed fra de antatte kidnapperne om at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, men at de ikke har fått noen livsbevis.

Det var 8. juli at familien fikk denne beskjeden. Holden sa også at det har vært kommunikasjon mellom familien og de antatte kidnapperne i etterkant av dette.

- Politiet ønsker ikke å gi noen kommentar til form, språk eller noe annet i denne kommunikasjonen, sa Brøske på pressekonferansen sin.

- Lite sannsynlig

Han fortalte også at politiet anser det som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth er i live.

– Politiet tar denne nye henvendelsen på alvor. Vi merker oss at det opplyses om at Anne-Elisabeth Hagen lever, men selv etter denne henvendelsen er det fortsatt mangel på livsbevis. Politiet anser derfor at det fortsatt er lite sannsynlig at hun er i live, sa Brøske.

Brøske ville derimot ikke si noe om motparten heller i denne omgang.

I slutten av juni fikk saken en dramatisk endring. Det som siden 31. oktober, for offentligheten, har vært en mulig forsvinningssak, blir nå etterforsket som en drapssak. Politiet har dermed endret hovedhypotesen.

BAKGRUNN: Politiet mener kona til en av Norges rikeste er kidnappet

BAKGRUNN: Politiet endrer hovedhypotese - tror bortføring var fingert for å skjule drap

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet fra sitt eget hjem siden 31. oktober 2018. Foto: (Politiet, med tillatelse fra familien)

Skal ha navn på mulige mistenkte

Få dager senere meldte Nettavisen nyheten om at politiet skal ha konkrete navn på mulige mistenkte i saken. Enkelte av navnene skal være kjente kriminelle, fikk Nettavisen opplyst. Men ingen hadde formell status som mistenkt eller siktet i saken på daværende tidspunkt.

Det var 31. oktober 2018 at Anne-Elisabeth forsvant fra sitt hjem i Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo. Antatte gjerningspersoner skal ha kommunisert med familien på digitale plattformer ved to anledninger i januar og i tidsrommet 16. januar - 11. februar. I slutten av juni, før politiet endret sin hovedhypotese til drap, var det ikke gitt noen livstegn fra de antatte gjerningspersonene.

Etter politiets pressekonferanse i juni, uttalte bistandsadvokat Holden at han var uenig med politiet, og at familien fortsatt mente det dreide seg om en kidnapping som kunne ha gått galt, og at det var en reell forsvinning.

NY BRIEF: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt holder tirsdag pressekonferanse om forsvinningssaken i Lørenskog. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Politiet uttalte på sin side at de mente det dreide seg om en drapssak som var fingert som en kidnapping.

- Påkjenningen kan vanskelig beskrives med ord. Det er en krevende og utmattende situasjon. Familien deler politiets bekymring med at det har gått svært lang tid uten at de har fått livsbevis. Samtidig er det helt klart at motpartens henvendelse til oss 8. juli har gitt familien forsterket håp om at Hagen kan komme tilbake i god behold. Nå må neste utspill komme fra motparten, sier Holden til Nettavisen.

Skal ha betalt ti mill.

Forrige helg hevdet VG at familien hadde betalt i overkant av ti millioner kroner for å få livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, uten å få svar.

Det var i begynnelsen av juli, cirka to uker etter politiets siste pressekonferanse, at angivelige kidnappere på nytt tok kontakt med Anne-Elisabeths familie, ifølge VG.

Millionbeløpet skal ha blitt utbetalt kort tid etter at familien mottok meldingen, og beløpet skal ha blitt gjort til en konto politiet foreløpig ikke har klart å spore.

Dette er politiets begrunnelse for at de ikke lenger tror på at det dreier seg om en bortføringssak:

Tiden som er gått.

Mangel på livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat.

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform for forhandling.

En svært begrenset vilje til kommunikasjon.

Fravær av kontakt fra motparten (kidnapperne) de siste månedene.

Ønsket om å bruke en komplisert betalingsform (med kryptovaluta).

En påfallende liten vilje til å innkassere pengene (kravet var på rundt 86 millioner norske kroner).

En helhetsvurdering av etterforskningen som er gjennomført frem til nå.

Tom Hagen, ektemann til Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Romerikes Blad

Ektemann varslet politiet

Det var ektemannen, milliardæren Tom Hagen, som meldte fra om det som kunne være en kidnapping. Da han kom hjem fra jobb, midt på dagen 31. oktober 2018, fant han ikke sin kone i hjemmet.

Politiets hovedteori har tidligere vært at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført og at de angivelige kidnappernes motiv skal ha vært økonomisk vinning. Det er tidligere gjort kjent at det har vært fremsatt krav på ni millioner euro, tilsvarende cirka 86 millioner kroner med daværende kurs.

De angivelige kidnapperne skal ha fremsatt kravet i kryptovalutaen Monero. Det har ikke vært noen kontakt mellom Hagen-familien og de antatte kidnapperne den siste tiden.

Politiet har tidligere uttalt til Nettavisen at de hadde flere ulike hypoteser i saken, deriblant at det kunne dreie seg om et drap. Men frivillig forsvinning og at saken kan ha dreid seg om en ulykke er også teorier de har jobbet ut ifra.

Papir kan være avgjørende bevis

Ektemann Hagen fant et brev i huset da han kom hjem fra jobb klokken 13.30 den 31. oktober. I brevet skal det ha vært fremsatt trusler om at hans kone kunne bli tatt av dage dersom han kontaktet politiet om saken. Klokken 14.00 varslet han likevel politiet.

Papiret som truslene skal ha blitt skrevet på er analysert av politiet. Det skal være skrevet på gebrokkent norsk.

- Vi mener å ha gode holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert, og hvor det er solgt. Vi utelukker ikke at det er solgt i Norge. Men det gjenstår fortsatt etterforskning rundt dette, og av hensyn til den ønsker vi ikke å kommentere detter ytterligere, sa Brøske til Nettavisen onsdag.

Eksperter NRK tidligere har snakket med, sier at arket kan inneholde viktig informasjon. Kripos, som har vært koblet på etterforskningen siden forsvinningen i oktober i fjor, har egne laboratorier hvor ark kan undersøkes.

Brevet skal være maskinskrevet, og være på flere A4-sider, ifølge VG.