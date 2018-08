Politiet: - Avfyrt skudd mot en bil på Ensjø

Politiet har rykket ut med en rekke patruljer.

Saken blir oppdatert.

Like før klokken 21 la Oslo-politiet ut denne meldingen på Twitter:

«Politiet er på Ensjø med en rekke enheter, hvor det har vært en konflikt mellom to grupperinger. Det har blitt avfyrt et skudd mot en bil, men vi har ikke opplysninger om at noen er skadet.»

- Bilen ble truffet

Nettavisen har snakket med operasjonsleder Rune Ullstad i Oslo-politiet.

- Hva har skjedd?

- Klokken 20.20 ringte fornærmede inn til oss og fortalte at hans bil var blitt truffet av skudd, sier Ullstad til Nettavisen.

Etterlyser to sølvfargede biler

Ifølge politiet kjørte fornærmede tilfeldig forbi et oppgjør mellom to grupperinger, hvor den ene gruppen skjøt mot den andre og så traff hans bil.

- Ingen er pågrepet. Vi søker nå to sølvfargede Golf eller Volkswagen Polo fra 2004, sier operasjonslederen.

Politiet vet ikke hva konflikten bunner i eller hvem som er involvert.

- Hva gjør dere videre i saken nå?

- Vi leter etter de to bilene, avhører vitner på stedet og går gjennom video-overvåkingskamera, forteller Ullstad.

- Siktet for drapsforsøk

For nesten to uker siden var det en lignende skyteepisode på Østre Aker vei ved Haugenstua. Søndag kveld 19. august skal en 28 år gammel mann ha skutt fra en bil i fart mot en annen bil på veien nordøst i Oslo. Politiet mener han hadde til hensikt å drepe.

Les også: Åtte menn i retten for angrep med machete

Mannen som skjøt, er siktet for drapsforsøk. Han er godt kjent for politiet fra tidligere forhold og er domfelt fire ganger, blant annet for volds- og narkotikarelaterte forhold.

– Vi har definert ham som medlem av et kriminelt nettverk, Young Guns, sa leder Anne Alræk Solem ved seksjon for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt til NTB.

Mest sett siste uken