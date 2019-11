Politiet: - Beregn ekstra god tid om du skal ut på veien i dag

Store snømengder skaper utfordringer i trafikken mandag morgen.

OSLO (Nettavisen): Vegtrafikksentralen øst har denne meldingen til veifarende mandag morgen:

- Det snør tett i området vårt i morgentimene. Dette medfører at veiene må brøytes. Dette gjøres i lavere hastighet enn fartsgrensen på stedet. Som en følge av dette vil det bli kø også på uvante plasser. Beregn god tid til transport og kjøring og kjør etter forholdene.

Øst politidistrikt beskriver kjøreforholdene i Østfold og Akershus som utfordrende etter snøfall i løpet av natten.

- Flere biler har vært av veien i løpet av natten. Du må beregne ekstra god tid om du skal ut på veien i dag, skriver Øst på Twitter og ber folk kjøre forsiktig.

Det er flere meldinger om påkjørsler og utforkjøringer på veiene mandag morgen.

På E6 ved Klemetsrud i Oslo er bergingsbil på plass og plukker opp en personbil ved 07-tiden. Samtidig meldes det at flere vogntog står fast.

På E18 ved Elvestad kom det ved 06.30-tiden melding om to biler som var involvert i en påkjørsel bakfra. Nødetater er på vei. Det er foreløpig ikke meldt om personskade.

I Drammen skled enn bil av veien i Strøm terrasse og inn i et gjerde og en parkert bil på stedet, melder Sørøst politidistrikt klokka 05.30.

Klokka 06.30 melder Oslo politidistrikt om en trailer med stans i venstre felt på E6 inngående ved Mortensrud.

Agder politidistrikt kunne søndag kveld melde om flere bilister som var dårlig skodd for snøværet, blant annet kjørte en personbil på dårlige sommerdekk av veien på Kvinesheia klokka 19.59 uten at det ble meldt om personskade. Vedkommende fikk imidlertid sitt førerkort beslaglagt og ble anmeldt.

Ved 19.30-tiden søndag meldte Agder politidistrikt om flere biler på sommerdekk som slet med å komme fram.

«Det er i dag direkte farlig å kjøre med sommerdekk. Førerkortbeslag vil bli vurdert for bilførere som ikke er skodd for føret», advarte politiet.

MYE SNØ: Politiet er mandag morgen ute med klare advarsler til deg som skal ut på veien: Du må beregne ekstra god tid og kjøre forsiktig. Bildet er fra Sinsen i Oslo. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Rett før midnatt meldte Agder-politiet at en politipatrulje i Flekkefjord hadde kontrollert om kjøretøy var godt skodd for å kjøre østover. 115 personbiler og 15 vogntog var kontrollert og alle var godt nok skodd. Det ble imidlertid skrevet ut ett forenklet forelegg for manglende utsyn fra førerplass.

Søndag sendte meteorologene ut farevarsel for snø i Agder, Telemark og sør på Østlandet.

BRØYTING PÅGÅR: Vegtrafikksentralen øst med en klar oppfordring til deg som skal ut på veien mandag morgen. Foto: Faksimile

