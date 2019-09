Politiet: - Det ble sendt Snapchat-meldinger fra helikopteret før det styrtet

Politiet har sikret seg Snapchat-meldinger som ble sendt fra helikopteret før det styrtet i Alta lørdag.

Etterforskere fra både Statens havarikommisjon og Kripos ankom søndag Alta og startet undersøkelser på åstedet sammen med lokalt politi for å finne årsaken til ulykken. Fem personer i tidlig 20-årene og en svensk pilot omkom da helikopteret styrtet.

Havarikommisjonens direktør William J. Bertheussen sier til Altaposten at undersøkelsene kommer til å ta tid. Etterforskningen skal styrkes med ytterligere tre eller fire personer mandag.

Også flyprodusenten Airbus Helicopters og den franske havarikommisjonen vil mandag sende folk til Alta.

Luftfartstilsynet og politiet nedla søndag fly- og ferdselsforbud i området der helikopterulykken skjedde.

– Ingen nødmelding

På en pressekonferanse søndag ettermiddag var lensmann Øyvind Lorentzen i Alta sparsom med detaljer om hva som kan ha vært årsaken til ulykken, men sier at det så vidt ham bekjent ikke ble sendt ut noen nødmelding fra helikopteret.

Parallelt med undersøkelsen på ulykkesstedet jobber politiet med taktisk etterforskning som vitneavhør og sikring av tekniske spor. I tillegg har politiet utvidet søkeområdet for å lete etter gjenstander som kan ha falt fra helikopteret.

– Vi vil ikke låse oss til én teori, men går bredt ut for å være helt sikre på at vi ikke overser noe, sier Lorentzen til NTB.

Kom fra inspeksjon

Selskapet Helitrans, som eier ulykkeshelikopteret, opplyste søndag at det setter alle sine 25 helikoptre midlertidig på bakken.

– Dette er ikke på grunn av mistanke om teknisk feil på helikoptertypen, men av hensyn til de pårørende og våre egne ansatte, skriver selskapet på Facebook.

– Helitrans ønsker å opplyse om at ulykkeshelikopteret kom fra en ordinær 100-timersinspeksjon, uten funn av feil eller mangler ved helikopteret, heter det videre.

Til Dagbladet opplyser leder Richard A. Simonsen at selskapet har opprettet et kriseteam for å ivareta pilotens kolleger.

Ulykkeshelikopteret var splitter nytt og av typen Airbus H125, tidligere kjent som Eurocopter AS350.

Frigir fire av navnene

De omkomne i helikopterulykken i Alta var fem altaværinger mellom 19 og 22 år og en svensk pilot på 27 år, opplyser politiet.

Fire av navnene ble søndag kveld frigitt.Det var disse:

Markus Vonheim, 19 år, Alta

Kevin Berg, 20 år, Alta

Kine Johnsen, 20 år, Alta

Robin Karlsen, 20 år, Alta

I tillegg er en kvinne på 22 år fra Alta omkommet. Piloten var en svensk mann på 27 år.

Hentes ut av området

De omkomne etter helikopterulykken i Alta lørdag blir søndag kveld hentet ut av området. Mandag sendes de til Tromsø for identifisering.

Det opplyste lensmann Øyvind Lorentzen under pressemøtet ved 20.30-tiden søndag.

- Ble sendt Snapchat-meldinger

Politiet har sikret seg en del spor i saken.

– Det er en del en del snapper som er sendt fra dem som var med, og de har vi sikret oss, sier lensmannen.

Disse Snapchat-meldingene skal ikke vise selve ulykken, men utover det ønsker ikke Lorenzen å kommentere innholdet.

- Vi undersøker dem og setter dem sammen for å se om vi kan få dem i en kronologisk rekkefølge for å se om vi klarer å få dannet oss et bilde av hele turen og så videre, så det er noe etterforskerne holder på med nå.

Han kan ikke si noe om hvorvidt meldingene kan si noe om hva som har skjedd under ulykken. Videoen er tatt tett opp mot hendelsen.

- Det er jo sånn at alle opplysninger er med på å enten bekrefte eller avkrefte noe, sånn at det kan være nyttig informasjon i forhold til små detaljer som kan være avgjørende.

Ifølge lensmannen hadde ikke helikopteret en såkalt svart boks.

