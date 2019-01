Politiet: - Husk dette når du kjører i snøværet

Mange glemmer å tenne baklysene. I snødrevet nå kan det bli skjebnesvangert.

(Tønsbergs Blad/ Nettavisen): Tirsdag ettermiddag var det flere kjedekollisjoner på E18 mellom Arendal og Kristiansand. Kjøreforholdene var langt fra optimale; det var snøføyke og sterk vind, og sikten var særdeles dårlig, det melder politiet og Statens vegvesen i en felles pressemelding.

- Politiet har lagt merke til at mange bilder ikke hadde baklysene tent. De som hadde baklysene tent syntes nesten ikke gjennom snøføyka. Slik forholdene var der og da hadde det eneste rette vært å bruke tåkebaklyset i tillegg til baklyset, skriver politiet i pressemeldingen.

Vanskelig å unngå sammenstøt

Snøføyken gjorde det vanskelig å se eventuelle biler som lå foran. Politiet opplyser at været var så ille at om man kjørte i normal motorveghastighet, ville bilene foran komme så brått på at det ville være vanskelig å unngå sammenstøt.

I Kjøretøyforskriftene kapittel 28 om lys, lyssignal og refleks står det følgende:

«Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys. Ved bruk av kjørelys er det ikke påkrevet at baklysene er tent. Fører av bilen må sørge for at riktig lys er aktivisert i forhold til lysforholdene. Ved kjøring inn i f.eks. tunnel skal baklys være tent».

Videre står det i forskriften at aktiverte baklys er påkrevd ved dårlig sikt. Det var det mange som ikke fulgte tirsdag ettermiddag på E18 mellom Arendal og Kristiansand.

- Bruk tåkebaklys ved dårlig sikt

Politiet og Statens Vegvesen tror at årsaken til at mange ikke bruker baklys, er at frontlysene tennes automatisk som kjørelys når bilen starter.

- Det skjer ikke med baklysene med mindre lysbryteren står i auto-posisjon eller er skrudd på. Denne problemstillingen har vært fremme i media før, og med slike siktforhold som det var tirsdag ettermiddag, er det ekstra viktig å være påpasselig med lysbruken, skriver de videre i pressemeldingen.

Politiet og Statens vegvesen er to etater som jobber med trafikksikkerhet.

- Vi minner nå bilistene om å bruke lys korrekt. Ved dårlig sikt bør man absolutt bruke tåkebaklys i tillegg, skriver de.

