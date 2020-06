Politiet: - Uten dramatikk - Hagen-barna: - Fremstår som planlagt

De tre voksne barna reagerer også på at politiet ville pågripe Tom Hagen på nytt etter at han ble løslatt fra fengsel.

SKI/OSLO (Nettavisen): I slutten av april ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap av sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen. Hun har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018.

Tom Hagen nekter enhver befatning med forsvinningen.

Pågripelsen skjedde på morgenen 28. april da han var på vei til jobb. Politiet stoppet ham midt på veien, i full åpenhet, og mannskaper fra Beredskapstroppen, spesialtrent politi, førte ham ut av hans egen bil, påsatte ham håndjern og fraktet ham til en glattcelle på politistasjonen på Lillestrøm.

Politiet sperret veien for gjennomkjøring og hadde på blålys da de slo til.

Politiet: - Uten dramatikk

Etter at Tom Hagen ble pågrepet ble bilen stående igjen midt på veien før den ble hentet av et bilbergingsfirma.

- Politiet hadde flere ulike tilnærminger, men det er ikke alltid politiet kan gå for den løsningen de selv måtte ønske. Oppdraget må utføres. Vi mener, selv om det i media er skapt et inntrykk av at det var en voldsom pågripelse, så var det en pågripelse som gikk veldig raskt, og som ble avviklet uten noen dramatikk, bortsett fra tilstedeværelsen av politiet på den veien i Lørenskog, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til Nettavisen.

- Oppdraget måtte utføres på den måten man rent operativt mente var egnet til å bli landet slik omstendighetene var.

- Hvorfor mener du pågripelsen var udramatisk?

- Det var en pågripelse. Og folk er berettiget til å mene hvorvidt den var dramatisk eller ikke. Jeg skal ikke legge meg opp i det. Men det var en pågripelse som ble gjennomført i henhold til det planverket vi hadde. Vi hadde flere ulike scenarioer, men falt på denne av andre grunner jeg ikke kan kommentere her, sier påtalelederen.

Bilen til Tom Hagen ble stående igjen midt på gaten etter at han ble pågrepet i slutten av april. Foto: Per Morten Sødal / Romerikes Blad

Hagen-barna kritiserer politiet gjennom sin bistandsadvokat Ståle Kihle.

- Barna til Tom Hagen, mine klienter, opplever dette som en helt unødvendig måte å pågripe en 70 år gammel mann. De reagerte på at han ble pågrepet, men de reagerte også på måten det skjedde. Det er ikke slik at omstendighetene gjør at de henter inn Beredskapstroppen, de har vært der på forhånd. Dette har vært planlagt å gjøre på den måten, sier Kihle til Nettavisen.

Han reagerer også på at Hrenovica karakteriserer pågripelsen som udramatisk.

- Det får stå for hans regning. Han mener tydeligvis det. Det mener ikke mine klienter, det mener ikke mediene eller publikum, så vidt jeg kan forstå det, sier Kihle.

Endret plan

Venner av Tom Hagen forteller at han etter pågripelsen ble sittende i 6-7 timer på glattcellen. Ifølge Dagbladet skal han også ha fått lite å drikke, og han skal ha begynt å kjenne seg dehydrert.

Personer med kjennskap til planleggingsfasen i pågripelsen av Tom Hagen forteller til Nettavisen at pågripelse på åpen gate var ett av minst fire ulike scenarioer som ble diskutert i forkant av aksjonen. Det skal også ha vært et bevisst valg å bruke mannskaper fra Beredskapstroppen, som er en innsatsstyrke mot terrorisme, gisselsituasjoner, sabotasje og andre væpnede oppdrag i inn- og utland.

- Hvilke avveininger politiet gjør i det operative sporet i forbindelse med pågripelse av mennesker blir feil at jeg skal kommentere. Det sier seg selv at i et slikt forløp, i en slik operasjon, er det flere ulike scenarioer. Politiet kan ikke alltid velge omstendighetene. Man måtte gjøre det på den måten, sier Hrenovica.

Han ønsker ikke å si noe om hvilke alternative pågripelser politiet planla.

Anne Elisabeth Hagen (innfelt) og ektemann Tom Hagen. Foto: Tom Gustavsen / Romerikes Blad og privat

NRK har tidligere omtalt nyheten om at politiet opprinnelig hadde en plan A, som var å pågripe Tom Hagen ved huset sitt, før han satte seg i bilen. Dette har også Nettavisen fått bekreftet. Men politiet skal ha oppdaget flere VG-ansatte i det aktuelle området med kameraer, ifølge statskanalen.

De måtte derfor gå over til plan B, som var å pågripe ham etter at han hadde kjørt fra hjemmet sitt.

Nettavisen er kjent med at en politiansatt, kledd som håndverker, rekognoserte området rundt forsiden av boligen til Tom Hagen før han hadde forlatt huset. Flere naboer har reagert på at politimannen hadde håndverkerklær som var helt rene.

I straffeprosesslovens paragraf 178 heter det at en pågripelse skal foretas så skånsomt som forholdene tillater. Politiet mener de har holdt seg innenfor lovens ordlyd.

- Pågripelsen ble gjort med bakgrunn i polititaktiske vurderinger på stedet. Det kan jeg si. Det var en av de forhåndsplanlagte alternative som ble gjennomført. Den ble etter politiets vurdering gjennomført på en trygg måte. Utover det har jeg ikke noe mer jeg kan kommentere her.

Boligen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen i Sloraveien på Lørenskog, som politiet fortsatt mener er et åsted for drap. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter ti dager i fengsel ble Hagen løslatt. Eidsivating lagmannsretten har ved to tilfeller skrevet i kjennelser at de mener det ikke er såkalt skjellig grunn til mistanke, som betyr at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at han har noe med forsvinningen eller drapet å gjøre.

Ville pågripe Hagen på nytt - fikk avslag

I avgjørelsen om å løslate ham fra varetektsfengsling går det frem at lagmannsretten ikke engang mener at det er begått drap i boligen. Men politiet mener fortsatt at Sloraveien 4 i Lørenskog er et drapsåsted.

Tidligere har NRK gjort det kjent at politiet ønsket å pågripe den drapssiktede milliardæren på nytt i det han passerte fengselsportene i Oslo, men statsadvokat Kirsti Guttormsen satte foten ned.

- Vi har aldri kommentert det du spør om, sier Hrenovica.

- Statsadvokaten har jo kommentert det.

- Da må i så fall statsadvokaten spørres nærmere om det. Men de vurderingene vi gjør på bakrommet er noe som forblir i politiet. Vi kan ikke kommentere det nærmere, sier Hrenovica.

- Men det er jo din avgjørelse. Det er du som har bedt om en ny pågripelse.

- Vi forholder oss til at Eidsivating lagmannsrett mente det var riktig å løslate Tom Hagen etter en vurdering av bevisene der. Så har vi gjort noen tanker om veien videre. Jeg ønsker ikke å utdype noe nærmere hva konkret vi vurderte og ikke vurderte på veien videre.

- Men du ville jo ikke respektere lagmannsrettens avgjørelse.

- Det er en påstand jeg ikke ønsker å kommentere. Vi har vel ikke pågrepet Tom Hagen på nytt. Hvorfor gjør vi ikke det? Nettopp fordi vi respekterer den samme domstolen som har løslatt ham, avslutter Hrenovica.

Politiet har gjort omfattende undersøkelser i boligen til ekteparet Hagen i over 19 måneder. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Barna reagerte veldig på ny pågripelse

De siste ukene har forholdet mellom politiet på den ene siden, og Tom Hagen og hans tre voksne barn på den andre, kjølnet betydelig. Tom Hagen nekter å gå i nye avhør, mens barna gjennom TV 2 har tatt et kraftig oppgjør med Øst politidistrikt for måten de har håndtert saken.

Barna og deres bistandsadvokat er overbevist om at Tom Hagen er uskyldig, og kommer nå med ny skyts mot politiet.

- Det har fremstått som at statsadvokat Guttormsen har stoppet en ny pågripelse, politiet har ønsket en ny pågripelse, men hun stoppet den. Det betyr at statsadvokaten respekterte lagmannsrettens avgjørelse, mens påtalemyndigheten i Øst politidistrikt ikke ønsket å respektere lagmannsrettens avgjørelse. De ønsket en omkamp fordi de var uenig. Jeg skjønner ikke at det kan tolkes på noen som helst annen måte.

- Politiet vil ikke svare på hvilke vurderinger de gjorde om å pågripe Tom Hagen på nytt. Hva mener du om det?

- Det er vel fordi det er vanskelig å svare på det. Basert på Guttormsens uttalelser er det et faktum at politiet ikke ønsket å respektere lagmannsrettens kjennelse. Det er det vel litt vanskelig i ettertid å forsvare, da ønsker man ikke å svare på spørsmål. Jeg kan ikke forstå det annerledes.

- Har dine klienter reagert?

- Jeg selvfølgelig. De har reagert veldig på det. Det føyer seg inn i dette bildet om at de har ikke tro på at Øst politidistrikt etterforsker dette bredt, slik de hele tiden bedyrer. De etterforsker med ett mål for øyet, at det er Tom Hagen som er skyldig, og de ønsker å skaffe beviser mot ham. Dette passer utmerket i et slikt bilde at man ikke respekterer en avgjørelse, i en fengslingssak som i realiteten er landets høyeste domstol hva gjelder vurdering av bevis i en fengslinggsak.

Høyesterett vurderer bare lovanvendelse og eventuelle saksbehandlingsfeil.

Øst politidistrikt har flere ganger tilbakevist at de har tunnelsyn i etterforskningen.