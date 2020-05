Politiet: – En person skal være skutt i beinet

Flere patruljer er ved Skårer i Lørenskog. Et stort område er sperret av ved Åsen skole.

(Romerikes Blad): – Vi fikk melding om at noen hørte høye smell, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

Politiet fikk inn melding om smellene klokka 19.36. Ifølge Sveen er flere patruljer på stedet for å kartlegge dette.

– En person skal være skutt i beinet, men politiet vet ikke hvor vedkommende er, sier innsatsleder Knut Hammer til RB.

RBs journalist på stedet forteller at politiet er ute med hunder og at et stort område er sperret av like ved Åsen skole. Det er også helikoptersøk i området.

Politiet mistenker at hendelsen skal ha funnet sted på området som er sperret av. Det foregår nå åstedsundersøkelser i skolegården.

– En bil skal ha kjørt fra stedet i stor fart før politiet ankom, sier Hammer.

Videre opplyser han til RB at politiet har innhentet to personer til politistasjonen i Lillestrøm.

– Politiet har foreløpig ikke funnet et våpen, opplyser innsatslederen

