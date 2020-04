Politiet: – Folk begynner å bli mer kreative i forbindelse med festgjennomføringer

Selv om utelivet er stengt forhindrer ikke det folk i å feste.

Helsedirektoratet anbefaler at man ikke er mer enn fem personer samlet i en gruppe. Unntaket fra regelen gjelder personer som lever sammen til vanlig.

Etter en rekke anbefalinger, restriksjoner og forskrifter fra myndighetene den siste tiden har nå mange nordmenn sluttet å arrangere fester. Mens man før korona-krisen pleide å samles på utesteder eller i stuen til en god kompis eller venninne fredag kveld, tar mange nå fredagspilsen over internett.

Samtidig tyr andre til mer kreative varianter på hjemmefester. Det opplyser politiet i Nordland:

– I stedet for å sitte inne i stuen så går de ut i garasjen, også tror de at det er greit, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til Nettavisen lørdag morgen.

Han ber folk om å tenke seg om, og ikke bare på grunn av korona-anbefalingene:

– Det gjelder også at de forstyrrer naboene.

Drar ikke ut

Koronaviruset har ført til at mange utesteder over hele landet holder stengt:

– Tidligere har folk dratt ut klokken 23, og det har kanskje vært levelig for de andre naboene, men når alle utestedene er stengt så fortsetter festen hjemme, også tenker de ikke på naboene, også blir det støy, melder operasjonslederen.

Han har to klare oppfordringer til publikum:

– Vi ønsker selvfølgelig at folk skal ta hensyn til naboene, også håper vi at de naboene som synes festen blir problematisk selv tar kontakt med de som har fest, hvis det lar seg gjøre.

Dette er ikke bare som følge av at politiet har andre oppgaver som de helst vil prioritere, sier operasjonslederen:

– Jeg tror også at for festdeltakerne så er det bedre om naboen ringer på enn at politiet gjør det.

Fester anbefales ikke

I mange kommuner er hjemmefester eller ansamlinger med et visst antall deltakere forbudt, men ikke i alle.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er likevel klar, med tanke på avstand og antall personer i en gruppe.

– Det er ikke ulovlig å ha fest, men det spørs hvor lurt det er, sier Kaalaas i Nordland politidistrikt.

Nattens fester i Nordland ble løst over telefon fra politiets side.