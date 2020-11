Politiet advarer etter forferdelig uvær: - Hold deg i hus

Nødetatene ber folk holde seg hjemme på Vestlandet onsdag kveld. Flere veier er stengt eller står i fare for å bli stengt grunn av uværet.

Et steinras stengte en periode Hettetunnelen i Vaksdal kommune på E16 mellom Bergen og Voss. Steinraset gikk på østsiden av tunnelen, sørvest for Stanghelle. Også Helletunnelen, nordøst for bygda, ble stengt på grunn av rasfare.

Den vanlige omkjøringsruten mellom Bergen og Voss via Hardanger ble også stengt, på grunn av flom.

– Nå regner det kraftig her vest i landet, stengte veier vil ramme svært mange. Om du ikke må ut å kjøre i kveld så hold deg i hus, kos deg med TV og en boks med brus, skriver Vest politidistrikt.

- Min gode anbefaling er: Det er helt meningsløst å kjøre mellom Bergen og Voss nå. Det er ingen vits i å begynne på det nå, da er det bedre å holde seg hjemme, sa operasjonsleder Eivind Hellesund til BA (bak abonnement).

I Nordfjord, hvor det er varslet store mengder snø torsdag, var det hvitt eller slapsete på veiene allerede onsdag kveld. Flere vogntog hadde problemer på E39.

