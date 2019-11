Politiet advarer før julebordsesongen: - Ikke drit deg ut

Trøndelag politidistrikt har lagt fram julebordsvettregler. Her er det viktigste du må huske på før, under og etter festen.

Tradisjonen tro nærmer det seg tiden for julebord. Det betyr som regel mye god mat, pene klær og glade mennesker, men denne perioden er også travel for nødetatene som skal passe på oss nordmenn.

Politiet i Trøndelag har tradisjon for å tipse om julebordsvettregler. Disse kan leses humoristisk, men har samtidig en alvorlig undertone, og er derfor viktig lesning før du eller de rundt deg inntar en akevitt eller to før det bærer ut på glatt føre i minusgrader.

I år er listen over de ti tingene du må ha i bakhodet i anledning julebordet som følger:

Si ifra hvor du skal

Ikke fest over evne..

...og ikke drit deg ut

Kle deg etter været

Må du ha kompass, hold deg heller hjemme

Ingen skam å snu

Spar krefter, julebordstida er lang

Hjelp hverandre hjem

Nyladet mobil

Svar når politiet ringer - unngå savnetmelding

Forskjellen fra fjorårets liste er at punktene om kompass og nyladet mobil er lagt til. En ting som er fjernet er frasen «fylla har ikke skylda», som i fjor var en del av punktet om å ikke drite seg ut. Det er det ikke denne gang, men vi får tro at du heller ikke i år slipper unna verken trøndersk politi eller skam dersom du gjør noe dumt etter et par enheter for mye.