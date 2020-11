Politiet advarer for svært glatte veier

Politiet og Meteorologisk institutt advarer og sier det kan bli en helg med glatte veier flere steder.

OSLO (Nettavisen): Det er glatt flere steder, melder Øst politidistrikt fredag ettermiddag. Politidistriktet favner det som tidligere var politidistriktene Follo, Romerike og Østfold.

Tømmerbil meiet ned gjerde i boligfelt

På Jessheim skled en tømmerbil av veien inne på et boligfelt. Et skilt og deler av et gjerde ble meiet ned, men det oppsto heldigvis ikke personskader. Politiet meldte om hendelsen like etter klokka 13.

Et annet av uhellene som tilskrives det glatte føret skjedde også nær Jessheim, på fylkesvei 178 på Krokfoss i Ullensaker kommune.

Politiet fikk melding om trafikkulykken på Krokfossvegen rett før klokka 12. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer ble sjekket av lege.

- Det meldes at det er svært glatt på stedet, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

- Bilen kom skrensende i feil kjøreretning

Politiet tok beslag i førerkortet til den ene føreren på grunn av uaktsom kjøring.

- Det er glatt flere steder nå. Vi har snakket med den ene sjåføren og han forteller at den andre bilen kom skrensende mot ham i feil kjøreretning, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

- Tåke kan fryse på

Vakthavende meteorolog Eldbjørg Moksnes ved Meteorologisk institutt sier til avisa at det er fare for glatte veier flere steder denne helgen:

- Det ligger tåke fra sørenden av Mjøsa og nedover i Gardermoen-området. Den kan fryse på, sier hun.

Ifølge meteorologen er det slik at tåka har en tendens til å bli liggende på denne tiden av året.

