Politiet advarer mot 112-svindel

Har du fått telefon fra 112 skal du ikke ta telefonen.

Politiet skriver på twitter at mange har blitt oppringt av nummeret 112 og advarer om at dette er et forsøk på svindel, fordi nødnummeret aldri ringer ut til folk. De mistenker at målet at å få folk til å ringe tilbake til teletorg-tjenester.

Politidistrikt over hele landet har fått ut med lignende advarsler i løpet av dagen, men dette skal ikke ha vært samkjørt.

– Dette er ikke koordinert fra vår side. Det er helt opplagt at dette berører mange, sier operasjonsleder Gisle Sveen til TV 2.